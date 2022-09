PowerIT konferencija 2022. u organizaciji Schneider Electric HUB

Schneider Electric Hub organizuje dvodnevnu PowerIT online konferenciju koja je namenjena svim zainteresovanim predstavnicima IT zajednice. Konferencija PowerIT se održava 20. i 21. septembra i ovo je druga po redu IT konferencija koju organizuje Schneider Electric Hub, jedna od najvećih IT kompanija u Srbiji.

Ovogodišnji PowerIT biće posvećena nekim od najaktuelnijih tema današnjice, poput:

Energetika

Informacione tehnologije

Testiranje i prodaja softverskih rešenja

Konferenciju će otvoriti legendarni Dylan Beattie sa predavanjem „Sockets, Sparks, and Magic Smoke: Trapping Lightning In Rocks Until They Start To Think“.

Schneider Electric Hub sa velikim brojem timova i preko 900 zaposlenih, raste i razvija se u modernom novosadskom IT okruženju i ponosan je član bogate IT zajednice.

Konferencija kao što je PowerIT izuzetna je prilika da svoje znanje, iskustvo i veoma usku ekspertizu približe zajednici.

Jedan od ciljeva PowerIT konferencije je da vas virtualno ugosti i motiviše da pronađete predavanje koje će vam proširiti vidike i dati inspiraciju. Ako ste od onih koji vole da čuju nešto novo, ali i nešto poznato predstavljeno kroz drugačiji pristup – PowerIT je mesto gde želite da budete 20. i 21. septembra!

Učešće na konferenciji je besplatno, uz prethodnu registraciju putem linka, gde možete naći sve potrebne informacije: https://www.se.com/rs/sr/work/campaign/local/power-it.jsp

Podelite s prijateljima

Tweet