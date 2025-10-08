PowerIT konferencija 2024: Inovacije koje oblikuju budućnost rada u IT industriji

PowerIT konferencija, u organizaciji kompanije Schneider Electric, vraća se 11. oktobra u InGrid zgradu u Novom Sadu, sa još bogatijim programom i fokusom na inovacije koje oblikuju budućnost rada u IT industriji.

Ovogodišnji program donosi 2 keynote predavanja, 10 stručnih predavanja, 4 interaktivne radionice, 3 demo sesije, kao i panel diskusiju na temu „Čovek, mašina i misija – Budućnost rada u IT svetu“.

Keynote predavanja održaće:

Mia Popić – Emocionalna inteligencija i agilnost: tvoji saveznici u svetu koji se stalno menja

Milan Vidaković – Programiranje u AI eri

PowerIT je mesto gde se susreću tehnologija, znanje i inspiracija. Učesnici će imati priliku da se povežu sa stručnjacima iz oblasti digitalizacije, programiranja, održivosti i automatizacije, da razmenjuju ideje i podstaknu transformaciju kroz zajedničko učenje.

Učešće na konferenciji je besplatno, a više informacija o događaju, kao i prijavu, možete pronaći na zvaničnom sajtu: PowerIT konferencija za celu IT zajednicu | Schneider Electric Србија