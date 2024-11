Pozicija za koju ste upravo aplicirali mogla bi biti “fantomski posao” koji nikada neće biti popunjen 

Ako niste dobili odgovor na tu sjajnu poziciju u IT sektoru na koju ste se prijavili, možda nije razlog to što je bilo previše kandidata koji traže posao usred talasa otpuštanja.

Ispostavlja se da je sasvim legalno trošiti vreme kandidata

Velika je mogućnost da oglas od početka nije bio pravi. Govorimo ovde o “fantomskim poslovima” — praksi objavljivanja oglasa za pozicije koje su lažne, već popunjene ili namenjene internim kandidatima, a otvorene javnosti samo iz zakonskih razloga. Ovo nije neka rubna pojava. Kako je otkrio medij SFGate, razgovarajući sa regruterima i proučavajući istraživanja sa sajtova za karijeru i rezime, ovaj fenomen postaje sve prisutniji u IT industriji koja ulazi u eru stalnih otpuštanja. Prema istraživanju objavljenom u avgustu od strane MyPerfectResume, čak 81 procenat regrutera priznalo je da objavljuje fantomske poslove, pri čemu je 41 procenat rekao da je polovina ili više poslova koje objavljuju potpuno lažna.

Resume Builder je takođe otkrio, razgovarajući sa više od hiljadu menadžera za zapošljavanje, da je 40 procenata kompanija objavilo lažne poslove prošle godine, a da je tri od deset imalo aktivne lažne oglase u junu, kada je objavljen njihov izveštaj. Razlozi za objavljivanje fantomskih poslova su, iskreno rečeno, zlonamerni. Dok neki oglasi služe za pravljenje liste spoljašnjih talenata za buduće pozicije ili prikazivanje rasta kompanije koji zapravo ne postoji, drugi razlozi se svode na mučenje zaposlenih da rade više. Resume Builder je otkrio da je 63 procenta menadžera za zapošljavanje objavilo fantomske poslove kako bi zaposlenima prenelo signal da je pomoć na putu, dok je 62 procenta to uradilo kako bi zaposleni osećali da su zamenljivi. MyPerfectResume je pronašao slične razloge, uključujući održavanje prisustva na oglasnim tablama tokom zamrzavanja zapošljavanja, “procenu koliko je teško zameniti određene zaposlene” i “prikazivanje kompanije kao održive tokom zamrzavanja zapošljavanja.”

Imajte na umu da nijedan od tih poslova nije stvaran, pomoć ne dolazi, a osećaj da je zaposleni zamenljiv zapravo ih vara da rade više kako bi zadržali posao koji verovatno ne bi izgubili. Kompanije su svesne ovoga — Resume Builder navodi da objavljivanje fantomskih poslova ima pozitivan uticaj na prihod, produktivnost i, iznenađujuće, moral zaposlenih. To bi, naravno, moglo biti privremeno, sve dok preopterećeni zaposleni ne shvate da nema pomoći na putu. HR odeljenja su odgovorna za ideju objavljivanja više od trećine fantomskih poslova, kaže Resume Builder, dok su za četvrtinu oglasa odgovorni viši menadžment i izvršni rukovodioci.

“Na današnjem tržištu, [kandidati] već troše mnogo vremena istražujući i prilagođavajući svoje aplikacije,” rekla je Irene Nexica, regruter u IT sektoru za SFGate. “Ideja da rade još više kako bi saznali da li je oglas stvaran plaši ljude, a viđam mnogo demoralizovanih ljudi koji su ipak primorani da se prijavljuju iz finansijskih razloga.”

Pravni sajt Above The Law ranije ove godine je napomenuo da ne postoje zakoni protiv objavljivanja fantomskih poslova, što znači da će praksa verovatno nastaviti da raste kako se sve više IT radnika nađe bez posla i očajnički traži sigurno utočište.

“To je zabrinjavajuća situacija, naročito kada ovi obmanjujući oglasi potiču iz HR odeljenja — entiteta kojima je povereno oblikovanje tačnih percepcija o njihovim organizacijama,” rekla je Stacie Haller, glavna savetnica za karijeru u Resume Builderu. “Bilo da je to zbog stvaranja iluzije rasta kompanije ili da bi se podstakao osećaj zamenljivosti među zaposlenima, takve prakse nisu prihvatljive.”

Stvaranje zakona za eliminisanje fantomskih poslova moglo bi biti lakše reći nego učiniti, primetio je Above The Law. Verovatno je to stvar na nivou država, napisao je poreski advokat Steven Chung, ali je napomenuo da bi svaka zakonska regulativa morala da nađe ravnotežu između obezbeđivanja poštenih oglasa i ostavljanja kompanijama slobode da zapošljavaju ljude na osnovu poslovne procene. “Kompanije imaju podsticaje da objavljuju oglase za poslove koje ne planiraju da popune,” rekao je Chung. “Vlade bi trebalo da istraže ovo kako bi osigurale da kandidati ne budu vođeni na gubljenje vremena, dok bi kompanijama trebalo ostaviti dovoljno fleksibilnosti da zapošljavaju ljude na osnovu dobre poslovne procene.”

Predložena zabrana pravila o nekonkurenciji od strane FTC-a mnogi su videli kao signal da je Komisija zainteresovana za pitanja zapošljavanja, i da bi fantomski poslovi mogli spadati u njihovu nadležnost kao oblik lažnog oglašavanja. FTC-ova zabrana nekonkurentskih ugovora je, međutim, zaustavljena u avgustu, čineći malo verovatnim da bi zabrana fantomskih poslova prošla bez otpora.

FTC nije odgovorio na upite o ovom pitanju. Takođe smo kontaktirali kongresmena Ro Khannu (D-CA), čiji okrug pokriva veći deo Silicijumske doline, ali nam je rečeno da nema komentar na ovu temu.

“U međuvremenu, na tražiocima posla je da budu na oprezu zbog fantomskih poslova,” rekao je Chung. Izvinjavamo se otpuštenim masama u IT industriji i šire, ali izgleda da ćete gubiti vreme tražeći posao aplicirajući za lažne pozicije, i sve je to sasvim legalno.

Izvor: Theregister

