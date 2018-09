Poznata kodna oznaka za Galaxy Note10

Galaxy Note 9 je još uvek svež, ali to ne znači da Samsung već ne radi na njegovom nasledniku. Prema korejskom mediju The Bell, Samsung je već odredio kodnu oznaku za Galaxy Note 10, a to je „Da Vinci“.

Odmah su krenula brojna nagađanja, a analitičari se slažu da bi ovako specifična kodna oznaka mogla da znači da Samsung pokušava da poveća funkcionalnost S-Pen-a, bez obzira što je Samsung CEO, D. J. Koh rekao da bilo kakvo unapređenje S-Pen-a traje oko 2 do 3 godine.

Prema izveštaju The Bell-a, dizajn telefona ne predviđa Home taster i bazira se na Infinity displeju. Isljučuje se mogućnost da sledeći Galaxy Note bude na preklop, kao što su neke glasine govorile. Još uvek je rano da se eksplicitno potvrdi, ali se veruje da će 2019. godina biti uzbudljiva za Samsung kada je njihovim jedinstveni top model u pitanju.

Izvor: GSMArena

