Poznato koliko će koštati Microsoft Office 2021 programski paket. Poslovna verzija će koštati 250 dolara.

Microsoft-ov programski paket biće nadograđen 5. oktobra kao što je već najavljeno, sa uvođenjem operativnog sistema Windows 11. To uključuje Office Home i Student 2021 i Office Home and Business 2021. Office Home i Student, koji sadrži Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Microsoft Teams, koštaće 150 dolara. Office Home and Business dolazi sa Outlook-om na ovu listu i garantuje prava za korišćenje ovih aplikacija u komercijalne svrhe, a košta 250 dolara.

Nove funkcije i alati

Ovogodišnjim lansiranjem, neki dodatni alati iz pretplatničke usluge Microsoft 365 ulaze u Office, poput funkcija saradnje, koautorstva i mogućnosti slanja automatskih ažuriranja prilikom uređivanja datoteka. Mnoge aplikacije takođe dobijaju novi izgled sa zaobljenim uglovima prozora i neutralnom paletom boja. Programi koji primaju digitalnu nadogradnju lica su Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher i Visio. Ažurirani izgled će takođe biti dostupan korisnicima Windows-a 10.

Paketi Microsoft 365 i Office sadržaće Teams, platformu za poslovnu komunikaciju. Windows 11 svakako će sadržati Teams, ali ovaj potez dovodi aplikaciju i na Windows 10 i macOS.

Microsoft 365, vrhunska all-inclusive opcija kompanije, košta 70 dolara godišnje ili 7 dolara mesečno. Porodični paket za do šest ljudi koštaće 100 dolara godišnje ili 10 dolara mesečno. Uključujući PC, Mac i mobilne verzije programa Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Microsoft Editor i Microsoft Family Safety, kao i Access i Publisher za PC.

Izvor: Engadget

