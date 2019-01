Poznato sve o Nvidia GeForce RTX 2060 grafičkim kartama srednje klase

Nakon dolaska GeForce RTX 2080 Ti, 2080 i 2070 grafičkih karti, očekivalo se da će Nvidia u dogledno vreme predstaviti i model srednje klase. To će se uskoro ostvariti, budući da na CES sajmu Nvidia planira da upravo to učini. No, već sada znamo praktično sve detalje o dolazećim grafikama – GeForce RTX 2060.

Ono što je veoma interesantno jeste što je Nvidia odlučila da ponudi RTX – odnosno, Ray Tracing tehnologiju – i u modelima srednje klase, što je bilo upitno, posebno imajući u vidu posledice na performanse. Takođe, pojavile su se i fotografije grafičke karte u referentnoj varijanti (grafičke karte koje proizvodi sama Nvidia, i kakvih je na tržištu samo manji deo, budući da najveći deo grafičkih karti zapravo proizvode partneri). Zahvaljujući sajtu iz izvora, znamo i kako će karta izgledati, ali i kakve će biti performanse.

Očekuje se da će grafička karta koštati 349 dolara. Što se performansi tiče, očekuje se da one budu negde između GeForce GTX 1070 Ti i GTX 1080 modela, što je odlična vest. Navodi se da će u referentnom izdanju RTX 2060 Founders Edition imati performanse od čak 6.5 TFLOPs-a. Očekuje se da će karta imati osnovni/boost takt od 1365MHz i 1680MHz, te 6GB GDDR6 memorije sa 192-bitnom memorijskom magistralom.

Videocardz ističe da će karta imati 1920 CUDA jezgara, 240 Tensor jezgara, 30 RT jezgara, 120 TMU-a i 48 ROP-ova. Boost takt od 1680 MHz je predviđen za referentne modele, dok će partneri poput ASUS-a, Gigabyte-a, Zotac-a i ostalih nuditi mnoštvo fabrički overklokovanih modela sa različitim radnim taktovima. Nove grafike bi trebale biti predstavljene 7. januara, a očekuje se da će (makar na zapadnim tržištima) postati dostupne već od 15. januara.

Izvor: Videocardz

