Prate vas putem e-pošte. Evo kako da to zaustavite

Da li ste znali da pošiljaoci e-pošte znaju sve o vama samo zato što ste kliknuli na otvaranje? U velikoj meri je tako, i dešava se mnogo – posebno u biltenima i marketinškim imejlovima. Ali tragači nisu ograničeni na njih. Svako može ušunjati tragač u vašu e-poštu, usluge koje to rade su brojne i besplatne. Ako ste osoba koja isključuje potvrde o čitanju na tekstovima i DM-ovima, ovo verovatno nije dobra vest za čitanje.

Iako je jezivo pomisliti da se vaše navike čitanja e-pošte prate, to nije jedini razlog zašto biste trebali da razmislite o preduzimanju nekoliko dodatnih koraka kako biste zaštitili svoju e-poštu. Vaša adresa e-pošte je postala jedan od vaših najboljih i najupornijih identifikatora, a brokeri podataka i trgovci će uskladiti ono što radite sa njom na jednom mestu sa onim za šta ste je koristili na drugima. To im pomaže da izgrade sveobuhvatniji profil vašeg života na mreži (i van mreže). Možda ćete biti u redu sa dobijanjem e-pošte od prodavnice kojoj ste dali svoju adresu, ili čak iz te prodavnice koja zna da li ste otvorili njihove e-poruke.

Tu je i faktor sigurnosti. E-poruke stalno procure zbog kršenja podataka, a odlučni hakeri mogu mnogo toga da urade sa vašom adresom e-pošte, pogotovo zato što adrese e-pošte često služe i kao prijave. Ako kompanija nema vašu pravu adresu e-pošte, to je jedna stvar manje o kojoj morate da brinete o tome da izađete tamo ako (ili, zaista, kada) ta kompanija bude hakovana.

Dobra vest je da postoje načini da bolje zaštitite svoju privatnost e-pošte. Upravo je izašao novi: DuckDuckGo, provajder pretraživača koji je prvi za privatnost, upravo je otvorio svoju uslugu zaštite e-pošte nakon godinu dana beta testiranja. Apple, Firefoks i Proton imaju slične ponude, svaka sa svojim prednostima i nedostacima.

Vreme je da isključite te tajne potvrde o čitanju e-pošte

Evo nekoliko usluga i načina da učinite svoju e-poštu privatnijom i zašto biste trebali razmisliti o njihovoj upotrebi. Ovo nisu jedine kompanije koje nude ove usluge, ali svaka od njih ima reputaciju da štiti privatnost svojih korisnika. U nekim slučajevima, to je njihova izjava o misiji.

Jedan od najboljih načina da zaštitite svoju privatnost e-pošte je takođe jedan od najočiglednijih: nemojte davati svoju adresu e-pošte uopšte. Ali adrese e-pošte su dragocene, tako da će kompanije učiniti sve što mogu da ih dobiju. Možda će od vas zahtevati da im date svoju adresu e-pošte ako želite da naručite bilo šta, ili će vam dati lep sočan popust u zamenu za to.

Jedno rešenje je da koristite uslugu koja vam daje alias adresu e-pošte, koja preusmerava poruke u prijemno sanduče po vašem izboru. Na taj način možete dobiti sve e-poruke (i kupone) u svom stvarnom prijemnom sandučetu, a da pošiljaoci ne znaju koja je vaša prava adresa.

Možda najpoznatiji primer za to je Apple-ova funkcija „Sakrij moju e-poštu. Ako koristite proizvod ili uslugu koja nije Apple, proces postaje znatno dugotrajniji i dosadniji. Još jedan nedostatak je što košta. Morate da imate iCloud+ nalog, koji počinje od 99 centi mesečno i uključuje druge stvari, kao što je prošireno skladište u Cloud. Dakle, iako je Sakrij moju e-poštu dobra karakteristika za neke, to verovatno nije najbolja opcija za sve.

DuckDuckGo-ova zaštita e-pošte olakšava kreiranje lažnih adresa

DuckDuckGo-ova zaštita e-pošte je, s druge strane, besplatna. I dostupan je na većini veb pregledača ako instalirate DuckDuckGo proširenje, koje možete dobiti preko DuckDuckGo sajta ili prodavnice proširenja vašeg pretraživača (izuzetak je Safari, iako DuckDuckGo kaže da je to u toku). Nakon toga, automatski će se pojaviti kao opcija kad god postoji upit za e-poštu, slično Sakrij moju poštu. Dobijate onoliko pseudonima koliko želite, podešavanje je jednostavno, a ima i nekoliko drugih funkcija o kojima ću se kasnije pozabaviti.

Tu je i Firefox Relay, koji ima besplatnu i plaćenu opciju. Besplatni vam daje samo 5 alijasa, dok plaćeni nivo ima neograničene adrese. To je 99 centi mesečno, iako Fajerfox kaže da će ta cena biti dostupna samo ograničeno vreme. Takođe, proširenje pregledača koje će vam trebati da lako koristite Relay u upitima e-pošte nije dostupno u svim pregledačima. Konačno, morate imati ili kreirati Firefox nalog da biste ga koristili. To je dovoljno lako da se uradi, ali to je i dodatni korak koji možda nećete želeti da preduzmete kada se prijavljujete za uslugu koja bi trebalo da vam pomogne da izbegnete odavanje podataka tokom podešavanja naloga.

Konačno, Proton – koji je najpoznatiji po svojoj šifrovanoj usluzi e-pošte – sada nudi mogućnost kreiranja alias adresa e-pošte sa plaćenim planovima Proton Mail, koji počinju od 3,99 dolara mesečno. Najjeftinija opcija vam daje samo 10 alijasa, pa ako planirate da koristite drugu e-poštu za sve, to neće biti dovoljno.

Ako ne želite da se trudite da prolazite kroz uslugu alias-a, uvek možete jednostavno da kreirate sopstveni alternativni nalog na bilo kom provajderu e-pošte koji koristite i da to zapišete za sve stvari koje ne želite da date svoju pravu adresu e-pošte za. To će smanjiti količinu neželjene e-pošte koju dobijate u svom stvarnom prijemnom sandučetu, ali ako koristite tu jednu adresu e-pošte dovoljno puta na dovoljno mesta, ona će postati vaš identifikator kao što je vaša prava adresa e-pošte.

Bez obzira da li dajete svoju pravu adresu e-pošte ili prolazite kroz pseudonim, možda nećete želeti da pošiljaoci e-pošte znaju da li i kada čitate njihove poruke. Oni mogu naučiti mnogo o vama samo iz toga. Ovo praćenje se dešava kroz male slike – piksel, u osnovi – ugrađene u e-poštu. Kada otvorite imejl, on upućuje poziv serveru na kojem se nalazi slika, koji servisu za praćenje govori da ste otvorili e-poštu, koliko puta ste je otvorili, kada ste je otvorili, neke informacije o uređaju koji ste koristili otvorite ga, a možda čak i vašu IP adresu (mnogi provajderi e-pošte su ovo prekinuli; Gmail, na primer, usmerava zahteve za slike preko svojih servera, što maskira vašu IP adresu).

Protonova poštanska usluga podrazumevano omogućava zaštitu tragača i dostupna je sa besplatnim i plaćenim nivoima. Reći će vam koje je tragače blokirao i od koga su, dajući vam priliku da špijunirate kompanije koje vas špijuniraju. Ali zaštita tragača dostupna je samo na Protonovoj veb lokaciji. Proton kaže da uskoro stiže u mobilnu aplikaciju.

DuckDuckGo-ova usluga zaštite e-pošte nije vezana za jednu kompaniju ili operativni sistem. Otkriva i filtrira tragače pre nego što dođu do vašeg (pravog) prijemnog sandučeta. Takođe uklanja tragače iz veza sa imejlovima i obavestiće vas da li e-poruka sadrži tragače i od koga su. Samo da bismo vam dali osećaj koliko su ovi tragači rasprostranjeni: DuckDuckGo kaže da je oko 85 procenata e-poruka koje su prošle kroz njenu novu uslugu tokom beta faze zaštite e-pošte sadržalo tragače.

Besplatni i premium nivoi Firefox Relay takođe uklanjaju tragače. Imajte na umu da i opcije DuckDuckGo i Firefox uklanjaju samo tragače iz e-poruka koje prolaze kroz njih; odnosno e-poruke koje dolaze preko pseudonima e-pošte koje ste kreirali pomoću njihovih usluga. Oni ne uklanjaju tragače iz imejlova koji idu direktno na vašu stvarnu adresu e-pošte.

Konačno, uvek možete da idete „uradi sam“ tako što ćete ući u podešavanja e-pošte i uveriti se da ste izabrali da ne preuzimate slike automatski. U Gmail-u, na primer, to možete da uradite tako što ćete otići na Podešavanja > Opšte > Slike > Pitaj pre prikazivanja spoljnih slika. Loša strana ove metode je u tome što vaši e-poruci mogu izgledati kao more pokvarenih ikona slika, pošto ne blokirate samo tragače, već blokirate sve slike koje se nalaze izvana, čak i ako su savršeno bezopasne.

Poslednja napomena: Iako će ove usluge i tehnike sigurno donekle zaštititi vašu privatnost, ništa nije sigurno. Ako su uz vašu pseudonim adresu e-pošte priložene bilo kakve informacije za identifikaciju — možda ste podesili nalog koristeći ga, a zatim naručili da se nešto isporuči na vašu pravu fizičku adresu koristeći vaše pravo ime — posredniku podataka neće biti teško da ga uskladi. Dok su blokatori tragača efikasni, uvek postoji šansa da trgovci usluge praćenja koje koriste osmisliće još jedan način da vas prate putem e-pošte. A onda ćemo započeti ceo proces otkrivanja kako da blokiramo te tragače iznova.

Izvor: Vox

