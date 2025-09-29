Prava jesen: Građani uživo prate medvede koji se spremaju za zimski san

Volimo da gledamo životinje, a tehnologija nam je omogućila da to radimo i kad nisu u kavezima. To važi i za medvede. Omiljena godišnja tradicija se nastavlja, a građani prate novu generaciju koja se goji kako bi što bolje prespavala zimu.

„Nedelja debelih medveda“ je zvanično počela u Nacionalnom parku i rezervatu Katmai na Aljasci. Mnogi već godinama prate neke od najpoznatijih medveda u istoriji SAD. Za one koji ne znaju o čemu se radi – Fat Bear Week se održava svake godine krajem septembra i početkom oktobra.

Na početku godine mrki medvedi iz Katmaija izlaze iz hibernacije i fotografišu se u „vitkom“ izdanju nakon dugog zimskog sna bez hrane. Nekoliko meseci dremeža i gladovanja ostavi ih prilično mršavima. Posle neumorno jedu i dobijaju na težini. U vreme godišnje seobe lososa mrki medvedi se prejedaju visokokaloričnom ribom kako bi se spremili za novu zimu. Neke od ovih krupnih životinja mogu da dobiju i više od 450 kilograma tokom godine.

Onda se ponovo fotografišu – ovog puta debeli i spremni za još jednu zimsku hibernaciju. U to vreme Nacionalni park i rezervat Katmai organizuje „Nedelju debelih medveda“, gde zainteresovani mogu da glasaju za svog omiljenog medveda pre nego što se svi povuku u zimski san. Pre glasanja se preporučuje da se medvedi upoznaju – njihove priče se nalaze na sajtu Explore.org Nacionalne službe za parkove.

Mnogi vole medveda po imenu Chunk. Nekada je polomio vilicu – što nikada ne zarasta kako treba, jer mrki medvedi iz Katmaija ne dobijaju veterinarsku pomoć. Uprkos toj poteškoći, Chunk je uspeo da ponovo nauči da jede lososa i ostao je jedan od najvećih medveda u celom parku.

Postoji ukupno osam prenosa uživo gde mogu da se gledaju medvedi koji love ribu u reci – sedam kamera je uz reku, a tu je i jedna podvodna koja snima losose dok plivaju uzvodno.

Svi prenosi dostupni su besplatno na internetu preko sajta Explore Nacionalne službe za parkove i na YouTube-u.