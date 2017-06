Pravi način za brigu o korisnicima

To su kompanije koje su po pravili velike, ali koje vas na taj način “kupuju” i kojima verujete. Za razliku od kompanija nepoznatih ili manje poznatih imena koje vas mame povoljnim cenama i dobrim karakteristikama, a koje na vas i uređaj koji ste kupili zaborave onog trenutka kada prebroje crvene novčanice koje ste im ostavili. Briga o korisnicima je veoma bitna, i to je nešto čime svi moraju da se bave, a kompanija koja je svoj veliki rast na ovom i globalnom tržištu zaslužila, kako kvalitetnim uređajima, tako i kvalitetnom podrškom je Huawei , i lepa vest upravo dolazi iz njihove centrale u Beogradu.

Kompanije koje prave pametne telefone se dele na one koje brinu i one koje ne brinu o svojim korisnicima. One koje brinu se izdvajaju po tome što nakon kupovine telefona, posebno visoke klase, možete u dogledno vreme očekivati nove verzije softvera, ispravke nekih sitnih i krupnih problema, ali i celu jednu zajednicu organizoavnu za korisnike kako bi razmenjivali iskustva i unapređivali naredne generacije softvera.

You May Also Like