Pravi pokloni za geek-ove

Ove sezone darivanja PC Press redakcija izdvaja dva posebna poklona iz domaće IT istorije — jedan za sve koji pamte kako je sve počelo, i jedan za sve koji žele da razumeju kroz kakva je čuda prošla naša tehnološka scena da bi stigla do danas.

Galaksija se vratila kući… i ponovo odlazi u legende

Pre više od četiri decenije, u vreme kada su ideje važile više od tehnologije, u dnevnim sobama širom Jugoslavije počeo je da nastaje računar koji je promenio tok domaće istorije – Galaksija.

Sa lemilicom u ruci, šemom iz časopisa i ogromnim entuzijazmom, nastajao je prvi jugoslovenski računar, simbol znatiželje, kreativnosti i slobodnog duha jedne generacije.

Nedavno, Galaksija se ponovo rodila u novom ruhu – ali u ograničenom broju.

Još samo 30-ak kompleta za samogradnju

Ako si ikada poželeo da osetiš kako je izgledao početak domaće IT revolucije – sada imaš priliku.

Preostalo je samo 30-ak kompleta za samogradnju Galaksije, izrađenih po originalnoj dokumentaciji iz 1983. godine.

Zašto baš Galaksija?

✔ Prvi domaći računar – simbol jugoslovenske inovacije

✔ Projekat koji je inspirisao generacije inženjera i programera

✔ Autentično iskustvo samogradnje, baš kao nekada

✔ Idealan za kolekcionare, muzeje, edukatore, entuzijaste i sve koji pamte – ili žele da razumeju – kako je sve počelo

Galaksija je već jednom nestala sa scene.

Ovoga puta može da ode direktno u tvoje ruke.

👉 Rezerviši svoj komplet dok ih još ima

(zaista ih je 30-ak i neće se više izrađivati)

Link: Naruči ovde

A za one koji žele da razumeju ne samo početak… već i put od 30 godina

Pored Galaksije, još jedan veliki poklon za geek-a dolazi u tvrdom povezu, na 472 strane, u boji, punoj uspomena, anegdota, analiza i priča o ljudima koji su stvarali domaću IT scenu.

To je monografija:

„Naših 30 godina – Tehnologija, ljudi i vizije“

Finalna prilika da je kupite!

Ovo nije samo knjiga. Ovo je hronika domaćih tehnologija, zapis o tome kako su generacije rasle uz PC Press, kako su nastajali sistemi, ideje, inovacije — i kako se sve to preslikava u budućnost.

Tu su:

priče iz redakcije koje se nigde nisu mogle pročitati

iskustva inženjera i novinara koji su pratili industriju dok se menjala iz dana u dan

istorija domaćih ICT kompanija

biografije sedamdesetak ljudi koji su stvarali časopis

uspomene, analize, male i velike ludosti jednog vremena

Neke priče ćete čitati danima.

Neke ćete „bindžovati“ kao seriju.

Sve će vas vratiti u doba kada se IT scena gradila iz temelja — i inspirisati za narednih 30 godina.

Link za poručivanje: pcpress.rs/pc30/

Dva poklona. Jedna istorija.

Za generacije koje pamte… i generacije koje tek otkrivaju.

Za svakoga ko voli tehnologiju i želi poklon koji se ne zaboravlja.

Poslednji primerci — poruči odmah!