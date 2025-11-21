Pravi pokloni za geek-ove
Ove sezone darivanja PC Press redakcija izdvaja dva posebna poklona iz domaće IT istorije — jedan za sve koji pamte kako je sve počelo, i jedan za sve koji žele da razumeju kroz kakva je čuda prošla naša tehnološka scena da bi stigla do danas.
Galaksija se vratila kući… i ponovo odlazi u legende
Pre više od četiri decenije, u vreme kada su ideje važile više od tehnologije, u dnevnim sobama širom Jugoslavije počeo je da nastaje računar koji je promenio tok domaće istorije – Galaksija.
Sa lemilicom u ruci, šemom iz časopisa i ogromnim entuzijazmom, nastajao je prvi jugoslovenski računar, simbol znatiželje, kreativnosti i slobodnog duha jedne generacije.
Nedavno, Galaksija se ponovo rodila u novom ruhu – ali u ograničenom broju.
Još samo 30-ak kompleta za samogradnju
Ako si ikada poželeo da osetiš kako je izgledao početak domaće IT revolucije – sada imaš priliku.
Preostalo je samo 30-ak kompleta za samogradnju Galaksije, izrađenih po originalnoj dokumentaciji iz 1983. godine.
Zašto baš Galaksija?
✔ Prvi domaći računar – simbol jugoslovenske inovacije
✔ Projekat koji je inspirisao generacije inženjera i programera
✔ Autentično iskustvo samogradnje, baš kao nekada
✔ Idealan za kolekcionare, muzeje, edukatore, entuzijaste i sve koji pamte – ili žele da razumeju – kako je sve počelo
Galaksija je već jednom nestala sa scene.
Ovoga puta može da ode direktno u tvoje ruke.
👉 Rezerviši svoj komplet dok ih još ima
(zaista ih je 30-ak i neće se više izrađivati)
Link: Naruči ovde
A za one koji žele da razumeju ne samo početak… već i put od 30 godina
Pored Galaksije, još jedan veliki poklon za geek-a dolazi u tvrdom povezu, na 472 strane, u boji, punoj uspomena, anegdota, analiza i priča o ljudima koji su stvarali domaću IT scenu.
To je monografija:
„Naših 30 godina – Tehnologija, ljudi i vizije“
Finalna prilika da je kupite!
Ovo nije samo knjiga. Ovo je hronika domaćih tehnologija, zapis o tome kako su generacije rasle uz PC Press, kako su nastajali sistemi, ideje, inovacije — i kako se sve to preslikava u budućnost.
Tu su:
- priče iz redakcije koje se nigde nisu mogle pročitati
- iskustva inženjera i novinara koji su pratili industriju dok se menjala iz dana u dan
- istorija domaćih ICT kompanija
- biografije sedamdesetak ljudi koji su stvarali časopis
- uspomene, analize, male i velike ludosti jednog vremena
Neke priče ćete čitati danima.
Neke ćete „bindžovati“ kao seriju.
Sve će vas vratiti u doba kada se IT scena gradila iz temelja — i inspirisati za narednih 30 godina.
Link za poručivanje: pcpress.rs/pc30/
Dva poklona. Jedna istorija.
Za generacije koje pamte… i generacije koje tek otkrivaju.
Za svakoga ko voli tehnologiju i želi poklon koji se ne zaboravlja.
Poslednji primerci — poruči odmah!