Pravite sopstvene Wordle slagalice

Ako ste ikada želeli da napravite sopstvenu Wordle slagalicu kako biste izazvali (ili iznervirali) svoju porodicu i prijatelje, The New York Times je najavio zvanični alat koji vam to omogućava.

Ako imate pretplatu na All Access ili Games, možete napraviti slagalicu od 4-7 slova pomoću alata za kreiranje Wordle-a časopisa NYT. (Moći ćete da dodate opcioni trag ako želite da malo pomognete ljudima sa kojima delite svoju slagalicu.) Kada napravite slagalicu, dobićete jedinstveni URL koji možete da delite sa drugima, a oni ne moraju da imaju pretplatu da bi mogli da je igraju.

Alat za kreiranje je dostupan u mobilnoj aplikaciji NYT Games i na mobilnom i desktop vebu. Sa predstojećim praznicima, imam nekoliko ideja o tematskim slagalicama koje bih mogao da napravim za svoje prijatelje i porodicu — ali možda ću umesto toga pronaći neke od najtežih Wordle reči za ideje kako da im otežam stvari.

Izvor: TheVerge