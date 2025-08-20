Pravni direktor kompanije xAI podnosi ostavku nakon burne godine

Robert Kil je podneo ostavku na mesto šefa pravnog odeljenja kompanije xAI.

Nakon nešto više od godinu dana rada, šef pravnog odeljenja kompanije xAI, Robert Kil, podneo je ostavku a razlog koji je naveo je da želi da provodi više vremena sa svojom decom.

Kil je dobio veliku podršku od strane kolega i pratlica zbog ovakve odluke, a čini se da je imao i burnu godinu iza sebe.

Mesto preuzima Lili Lim koja je bila raketni naučnik u NASI i radila je na navigaciji svemirskih letelica u okviru projekta koji je mapirao površinu Venere. Nakon toga postala je advokat a kompaniji xAI prodružila se 2024. godine kao specijalista za privatnost i intelektualnu svojinu.

U svim Maskovim kompanijama čini se da dolazi do smene vodećih ličnosti. Da li Mask ima plan ili je reč o okretanju leđa videćemo.

Izvor: techcrunch.com