Pravo rešenje za kancelarijsku štampu: OKI ES7131dnw

Još kada su se pojavili prvi računari, krenula je utopijska ideja o „kancelariji bez papira“. Od te ideje je, još uvek, ostao samo mit jer su potrebe za štampom gomile faktura i svih mogućih dokumenata veće nego ikad. Kada se sve to pomnoži sa potrebama neke veće kancelarije ili sličnog okruženja, dobijaju se pozamašni zahtevi po pitanju broja stranica koje treba odštampati.

Za to je potreban adekvatan štampač koji nudi veliku efikasnost po svim kritičnim parametrima, dakle što bolja crno-bela štampa po što je moguće nižoj ceni. ES7131dnw je uređaj koji se u potpunosti uklapa u ove zahteve upotrebom robusne OKI LED tehnologije koja može da odgovori zahtevu do čak 280.000 odštampanih strana mesečno, što je maksimalni obim štampe, dok je preporučeni obim 30.000 strana mesečno. Pitanje česte zamene tonera i servisiranja se odmah postavljaju kada se vidi ovakva specifikacija maksimalnog obima štampe, ali ES7131dnw to rešava tonerom velikog kapaciteta.

Standardna kaseta može primiti 530 listova, a „bypass“ još 100 listova, što ukupno čini 630 listova. Uz opciju dodatnih kaseta za papire ovaj broj se može povećati na čak 3160. Tu je i „auto duplex“ opcija koja duplira efikasnost i uštedu papira. Takođe, urednom kancelarijskom štampanju uređaj doprinosi Secure Print funkcijom, zaštićenom PIN-om. Oslobađanje poslova štampanja većeg broja dokumenata već sa samo 2 računara već nosi rizik da se odštampana dokumenta izmešaju. ES7131dnw to ne dozvoljava i daje mogućnost da sva dokumenta koja ste poslali na štampu dospeju direktno vama u ruke tek kada priđete štampaču i unesete zadati PIN.

Kada je u pitanju mrežno povezivanje, tu nema problema jer ES7131dnw poseduje WiFi i Ethernet povezivanje, uz opciju korišćenja bezbednosnih protokola za zaštitu dokumenata. Korisnici takođe imaju mogućnost upotrebe Apple Airprint servisa, a tu je i OKI aplikacija za mobilne uređaje preko koje se može štampati uz još veću mogućnost podešavanja pratećih parametara. Naravno, ideja mobilne štampe je da nije potreban računar ni drajver da bi se dokument odštampao. Sa brzinom koju ima ES7131dnw to nije problem, jer je prva stranica gotova za manje od pet sekundi, dok je ukupna brzina 52 strane u minuti. Ovo je značajno brže u poređenju sa nekim standardnim štampačima, što direktno omogućava lakše opsluživanje većeg broja korisnika.

Pored brzine, korisnici će biti zainteresovani za kvalitet samog otiska i tu mogu biti veoma prijatno iznenađeni. Iako je ES7131dnw dizajniran prvenstveno za štampu velikog obima strana, kvalitet štampe nije zanemaren. Maksimalna rezolucija je 1200 dpi, što garantuje dobar kvalitet otiska bez obzira šta se štampa. Ukoliko određeni dokumenti sadrže fotografije, ES7131dnw će to veoma dobro konvertovati u monohromatski prikaz pa ni tu neće biti problema. Sve nabrojane karakteristike čine ES7131dnw odličnim poslovnim rešenjem, koje kombinuje ekonomičnost i minimalno održavanje sa velikim mesečnim obimom štampe, uz lako rukovanje različitim vrstama papira u bilo kom okruženju.

