Prednosti HPE Aruba Networking Wi-Fi rešenja u HoReCa industriji

Današnji gosti hotela, kako luksuznih tako i onih s manjim brojem zvezdica, očekuju besprekornu Internet povezanost. HPE Aruba Networking Wi-Fi rešenja nude superiornu mrežnu infrastrukturu dizajniranu da omogući stabilan, siguran i brz pristup Internetu u kompleksnim HoReCa okruženjima, uz optimizaciju performansi pomoću veštačke inteligencije (AI).

Prednosti HPE Aruba Networking Wi-Fi rešenja u HoReCa (Hotel / Restaurant / Café) industriji se, pre svega, ogledaju u besprekornom korisničkom iskustvu. HPE Aruba Networking Wi-Fi omogućava neprimetnu konekciju u celom hotelskom kompleksu, od soba i apartmana do konferencijskih sala, restorana, bazena i spa centara. Inteligentno upravljanje mrežom osigurava da gosti imaju neprekidnu i kvalitetnu konekciju, bez obzira na svoju lokaciju u hotelu.

Snaga veštačke inteligencije

AI optimizacija koristi prednosti HPE platforme za veštačku inteligenciju u vidu analize parametara mrežnog saobraćaja u realnom vremenu i automatsku optimizaciju protoka podataka. Ovo smanjuje zagušenja na mreži i poboljšava distribuciju signala, čak i u uslovima visokog opterećenja. Ista platforma se, u sinergiji sa HPE Aruba Networking protokolima, koristi za pametno upravljanje signalom. AI algoritmi identifikuju problematične tačke i dinamički prilagođavaju raspodelu signala, čime se smanjuju smetnje i osigurava konzistentna brzina Interneta. To je naročito korisno u hotelima s velikim brojem gostiju i uređaja povezanih na mrežu.

Sigurnost je na najvišem nivou i ona je jedan od prioriteta. HPE Aruba Networking Wi-Fi rešenja dolaze s naprednim sigurnosnim protokolima, uključujući automatsku detekciju pretnji, enkripciju podataka i segmentaciju mreže radi zaštite privatnosti gostiju i operativne bezbednosti hotela.

Brz razvoj tehnologija, koje pomažu u automatizaciji, ostvaruje se kroz integraciju sa IoT i pametnim sistemima. HPE Aruba Networking omogućava laku integraciju sa Internetom stvari (IoT), pametnim sobnim sistemima i rešenjima za personalizovane hotelske usluge, poboljšavajući iskustvo gostiju kroz automatizaciju osvetljenja, klimatizacije i drugih hotelskih funkcionalnosti.

Efikasnost i optimizacija troškova, zahvaljujući AI-ju, smanjuje potrebu za manuelnom intervencijom u održavanju mreže, optimizuje potrošnju resursa i omogućava IT osoblju hotela da se fokusira na druge aspekte operacija.

Pojednostavljena administracija

Tehnologije upravljanja HPE Aruba Networking Wi-Fi instalacijama omogućava minimalnu interakciju IT osoblja i time omogućuju njihovo angažovanje na važnijim projektima u okviru HoReCa industrije. Zero touch provisioning uz minimalno angažovanje IT osoblja, omogućava laku i jednostavnu administraciju sistema uz pomoć dva, već prepoznatljiva, modela:

HPE Networking Instant On – rešenje dizajnirano za jednostavno postavljanje i upravljanje Wi-Fi mrežom u manjim i srednjim hotelima. Ova tehnologija omogućava brzo podešavanje putem mobilne aplikacije, automatsko ažuriranje softvera i intuitivnu kontrolu mrežnih performansi, kroz HPE Aruba Networking Central, native cloud rešenje. HPE Aruba Networking Instant Cluster – napredno rešenje koje omogućava lako skaliranje mreže

bez potrebe za kontrolerima. Ova funkcionalnost omogućava grupisanje više pristupnih tačaka u jedinstvenu, autonomnu mrežnu strukturu koja se sama optimizuje i prilagođava opterećenju.

U situacijama kada je to neophodno, HPE Aruba Networking će preporučiti i svoju seriju gateway uređaja, koji u isto vreme mogu biti upravljani lokalno, onsite ili kroz HPE Aruba Networking Central native cloud aplikaciju u svrhu kontrolera access point uređaja, ali i kao SD-WAN uređaji, firewall uređaji i, naravno, ruteri.

Uvođenje HPE Networking Instant On Wi-Fi rešenja u luksuzne hotele ne samo da poboljšava iskustvo gostiju već i omogućava efikasnije poslovanje. Korišćenjem AI-ja za rešavanje problema distribucije signala i mrežnog zagušenja, HPE Networking pruža pouzdano, brzo i sigurno bežično okruženje koje ispunjava visoka očekivanja gostiju i pomaže hotelima da se izdvoje na tržištu. Dodatno, tehnologije

HPE Networking Instant On i HPE Aruba Networking Instant Cluster omogućavaju jednostavno upravljanje i skalabilnost mreže, čineći ih ideal­nim izborom za hotelske objekte svih veličina.

Lokalni partneri

Lokalni partneri igraju ključnu ulogu u svim fazama HPE Networking projekata, od inicijalne analize potreba do postimplementacione podrške. Njihova uloga uključuje:

Konsultacije i planiranje

Razumevanje potreba klijenata i procena mrežne infrastrukture,

Predlaganje HPE Net­working rešenja u skladu s poslovnim zahtevima,

Izrada projektne dokumentacije i tehničkih specifikacija.

Implementacija i konfiguracija

Instalacija HPE Aruba Networking mrežne i bežične opreme,

Konfiguracija i integracija s postojećom infrastrukturom,

Optimizacija performansi mreže i sigurnosnih postavki.

Tehnička podrška i održavanje

Kontinuirana tehnička podrška za HPE Aruba Networking rešenja,

Nadogradnja softvera i sigurnosne zakrpe,

Proaktivno praćenje performansi kompletne mreže.

Obuka i edukacija korisnika

Trening zaposlenih za korišćenje HPE Aruba Networking rešenja,

organizacija radionica i vebinara,

dokumentacija i uputstva za ­administraciju sistema.

Testiranje opreme pre investicije

Jedna od glavnih prednosti HPE Aruba Networking ekosistema jeste mogućnost testiranja opreme pre nego što se donese odluka o investiciji. HPE Aruba Networking nudi nekoliko opcija za testiranje:

Demo-oprema od lokalnih partnera

Mnogi HPE Aruba Networking partneri imaju demo-laboratorije ili poseduju testnu opremu koju mogu ustupiti klijentima na određeni period. Ovo omogućava:

testiranje HPE Aruba Net­working mrežne opreme u realnim uslovima,

evaluaciju performansi ikompatibilnosti s postojećom infrastrukturom,

proveru specifičnih funkcionalnosti pre kupovine.

HPE Aruba Networking Customer Experience Center (CEC)

HPE Aruba Networking nudi Customer Experience Center, gde korisnici mogu isprobati različita HPE Aruba Networking rešenja u kontrolisanom okruženju. Ključne prednosti su:

praktično iskustvo sa HPE Aruba Networking tehnologijama,

demonstracija novih funkcionalnosti i integracija,

konsultacije sa HPE Aruba Networking ekspertima.

Cloud testiranje sa HPE Aruba Networking Centralom

HPE Aruba Networking Central, cloud bazirana platforma za upravljanje mrežom, omogućava testiranje HPE Aruba Networking rešenja bez potrebe za fizičkom opremom. Korišćenjem HPE Aruba Networking Central sandbox okruženja, korisnici mogu:

testirati upravljanje mrežom iz cloud-a,

simulirati scenarije mrežne sigurnosti,

analizirati podatke i optimizovati performanse.

Pilot projekti u produkcionom okruženju

Za veće organizacije, HPE Aruba Networking i njeni partneri mogu implementirati pilot-projekte gde se HPE Aruba Networking oprema testira u stvarnim uslovima rada pre nego što se donese odluka o celokupnoj implementaciji. Ovo pomaže u:

identifikaciji mogućih izazova pre pune implementacije,

evaluaciji performansi u specifičnom poslovnom okruženju,

donošenju informisanih odluka o dugoročnoj investiciji.

Podrška lokalnih partnera i mogućnosti testiranja HPE Aruba Networking opreme značajno doprinose uspehu HPE Aruba Networking projekata. Kroz konsultacije, tehničku podršku i opcije testiranja, organizacije mogu doneti bolje odluke o investicijama i optimizovati svoje mrežne infrastrukture. HPE Aruba Networking nastavlja da unapređuje svoj partnerski ekosistem, omogućavajući korisnicima sigurno i efikasno korišćenje svojih tehnologija.

