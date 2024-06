Prednosti mikro data centara u teškim industrijskim i komercijalnim okruženjima

Sve veća potražnja za IT resursima prouzrokuje sve više edge instalacija, često i na vrlo nepogodnim lokacijama. Vertiv™ SmartCabinet™ ID je idealno rešenje za zahtevne primene na edge lokacijama.

Godinama su nam medijski stručnjaci govorili da dolazi Industrija 4.0., a sad već imamo i Industrijski Internet stvari (IIoT). Proizvođači koriste procese vođene IIoT-om, poput automatizacije robotskih procesa, kako bi povećali obim proizvodnje i kvalitet. IIoT takođe optimizuje druge operacije u fabrikama i mrežama, omogućavajući daljinsko praćenje, prediktivno održavanje opreme, logističke i procese lanca snabdevanja i još mnogo toga. Tako IIoT stvara krug vrednosti koji koristi i kompanijama i partnerima.

Ostale industrije takođe koriste 5G, senzore, edge mogućnosti, računarsku opremu i daljinski nadzor kako bi omogućile nove trendove primene IIoT-a, donoseći veću preciznost B2B procesima. Proširena stvarnost (AR) vodi radnike kroz obuku i popravke na radnom mestu. Nosivi uređaji, senzori, kamere i signali za navođenje pomažu u nadzoru i poboljšanju sigurnosti na radnom mestu. IIoT se može koristiti za automatsko dopunjavanje sirovina i proizvoda, autentifikaciju robe dok putuje kroz lanac snabdevanja te upravljanje imovinom i flotama. Industrije kao što su automobilska industrija, potrošački pakovani proizvodi i farmaceutski proizvodi mogu imati koristi od primene IIoT-a.

Ubrzavanje i upravljanje edge implementacijama u nekontrolisanim okruženjima jednostavnije je uz SmartCabinet™ ID. Ovo all-in-one rešenje zadovoljava potrebe tima za zaštitom, efikasnim hlađenjem i pouzdanim rezervnim napajanjem

Stoga nije ni čudo što se predviđa da će se tržište IIoT-a oporaviti od usporavanja izazvanog epidemijom COVID-19 i porasti na 263,4 milijarde dolara do 2027. Pametna fabrika budućnosti seli se u sadašnjost.

Tehnološka oprema neophodna za rad u teškim i izazovnim okruženjima

Pred nama je izazov. Računarstvo u oblaku (cloud computing) jednostavno ne može da obradi ogromna radna opterećenja podataka. Da bi se omogućila obrada s niskom latencijom i visokim propusnim opsegom, IIoT zahteva da data centri, IT timovi i timovi za objekte postave tehnologiju na novu lokaciju koja nije dizajnirana i izgrađena kao sobe ili kabineti za obradu podataka. Dok bi serveri, storidži i drugi uređaji radili u visokokontrolisanim okruženjima data centara, sada se postavljaju na prometne spratove bolnica i zdravstvenih centara, na proizvodnim mestima, u pomoćnim prostorijama maloprodajnih trgovina i slično.

Ova komercijalna i industrijska okruženja nisu izgrađena i projektovana tako da budu sobe ili kabineti za obradu podataka. Postavljanje IT opreme u tim okruženjima može dovesti do potencijalne izloženosti prašini, promenama temperature i vlažnosti, što dovodi do neispravnog rada ili kvarova. Na određenim lokacijama, kao što su proizvodna mesta, izloženost tečnostima, kao što su curenje iz nadzemnih cevi ili kanalizacionih vodova, takođe može predstavljati problem. Nadalje, obično nije poželjno niti praktično naknadno opremiti te prostore ekološkim kontrolama i hlađenjem koje tehnologija zahteva za efikasan rad.

Mikro data centri nude uverljivo rešenje za industrijske edge implementacije

Gde god se tehnologija koristi, IT timovi žele da je zaštite od uslova sredine i fizičke štete. Takođe, žele pomno da prate efikasnost tehnologije kako bi pružili visoku dostupnost koju zahtevaju sve složeniji digitalni procesi i korisnička iskustva. Na sreću, postoji sigurno rešenje koje nudi aplikaciju neutralnu prema prostoriji: mikro data centri za zahtevna okruženja.

Mikro data centar: pravo rešenje

Mikro data centri integrišu sve kritične elemente konvencionalnog data centra u kompaktnu celinu, omogućavajući im efikasan rad u različitim okruženjima. Svaka jedinica služi kao all-in-one rešenje koje uključuje napajanje, hlađenje, serverske rack ormare i softver za upravljanje i nadgledanje.

Mikro data centar rešenja u potpunosti zaokružuju opremu u inteligentne ormare koji imaju IP54 ocenu, pružajući idealne unutrašnje radne uslove i temperature za zaštitu vredne i osetljive IT opreme. Integrisano hlađenje i izbacivanje spoljne toplote rade zajedno kako bi zaštitili tehnologiju i poslovne procese koje omogućavaju. To je važno jer ovi tehnološki ormari mogu biti postavljeni uz tešku operativnu tehnologiju koja neprekidno radi i podiže ambijentalnu temperaturu okolnih područja.

Zbog svoje kompaktne veličine, mikro data centar omogućava brzu implementaciju u unutrašnjim i spoljnim prostorima, uključujući udaljene lokacije. To ga čini idealnim rešenjem za podružnicu ili za privremenu upotrebu u visokorizičnim zonama gde bi tradicionalni data centri bili nepraktični.

Poboljšano praćenje i nadzor

Mikro data centri omogućavaju lokalni i daljinski nadzor. Senzori pružaju stalna ažuriranja o temperaturi, vlažnosti, protoku vazduha, detekciji poplave i još mnogo toga, omogućavajući timovima da odmah preduzmu korektivne mere ako se pojavi problem. Pomoćni ventilator za hitne slučajeve može pružiti dodatno osiguranje, obezbeđujući pravilan protok vazduha i izbegavajući pregrevanje ako rashladni sistemi zakažu.

Računarstvo u oblaku (cloud computing) jednostavno ne može da obradi ogromna radna opterećenja podataka. Da bi se omogućila obrada s niskom latencijom i visokim propusnim opsegom, IIoT zahteva da data centri, IT timovi i timovi za objekte postave tehnologiju na novu lokaciju koja nije dizajnirana i izgrađena kao sobe ili kabineti za obradu podataka

Osiguravanje neprekidnog rada tehnologije

Osim nadzora okolnih uslova, timovi mogu osigurati neprekidan rad tehnologije pomoću integrisane distribucije energije i mogućnostima rezervnog napajanja. Jedinice za distribuciju električne energije u serverskom ormaru (rPDU) i neprekidni izvori napajanja (UPS) nadgledaju dostupnost sistema i osiguravaju rezervno napajanje u slučaju problema, sprečavajući zastoje.

Mere fizičke sigurnosti

Konačno, za mikro data centre treba osigurati i snažnu fizičku kontrolu. Inteligentne brave na prednjim i zadnjim vratima ograničavaju pristup ovlašćenim korisnicima, dok senzori na vratima mogu odmah upozoriti timove na sve pokušaje pristupa opremi.

Vertiv™ SmartCabinet™ ID je idealno rešenje za zahtevne primene na edge lokacijama.

Vertiv™ SmartCabinet™ ID pruža sve te mogućnosti – nadzor uslova okoline, integrisano hlađenje, nadzor napajanja, pomoćno napajanje zahvaljujući Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS-u i fizičkim kontrolama. SmartCabinet™ ID potpuno je zatvoren, s IP54 ocenom i pruža 3,5 ili 7 kW potpuno integrisanog hlađenja, štiteći vrednu računarsku opremu gde god je postavljena.

Osim toga, SmartCabinet ID isporučuje se u malom formatu koji se lako postavlja. Umesto izgradnje mrežnih ormara ili postavljanja glomaznih rack ormara tamo gde im nije mesto, timovi mogu da implementiraju SmartCabinet ID u ograničenim, skučenim prostorima. Takođe, mogu iskoristiti prednost rešenja s hlađenjem koje ne zauzima prostor (zero-U cooling) kako bi u svaki ormar smestili više računarske opreme, napajajući više procesa i povećavajući povrat ulaganja (ROI).

Na kraju, Vertiv™ SmartCabinet™ ID zadovoljava želju timova za brzim plasmanom na tržište s rešenjem koje se može instalirati za samo jedan dan. Uz globalnu proizvodnju i dostupnost, problemi u lancu snabdevanja nisu zabrinjavajući.

Ubrzavanje i upravljanje edge implementacijama u nekontrolisanim okruženjima jednostavnije je uz SmartCabinet™ ID. Ovo all-in-one rešenje zadovoljava potrebe tima za zaštitom, efikasnim hlađenjem i pouzdanim rezervnim napajanjem. Njegov kompaktni dizajn, modularnost i brza implementacija nude značajnu prednost, čineći ovo svestrano rešenje prikladnim za edge okruženja koja zahtevaju zaštitu od teških uslova.

Uz to, implementacija SmartCabinet™ ID-ja traje danima umesto mesecima. Nemojte uzalud trošiti svoj proračun na izgradnju posebne prostorije za zaštitu vašeg IT-ja, investirajte inteligentno u SmartCabinet ID.

Saznajte više o Vertiv™ SmartCabinet™ ID na Vertiv.com ili kontaktirajte s našim odeljenjem prodaje u Zagrebu na croatia.hello@Vertiv.com.

Podelite s prijateljima

Tweet