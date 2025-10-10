Predrag Jovanović iz Niša dobitnik nagrade „Prosvetitelj 2025“ Fondacije „Alek Kavčić“

Na svečanosti održanoj sinoć u Palati nauke, Fondacija „Alek Kavčić“ dodelila je godišnju nastavničku nagradu „Prosvetitelj“ za 2025. godinu. Ovo je druga godina kako se nagrada dodeljuje, a prestižno priznanje pripalo je nastavniku harmonike Predragu Jovanoviću iz Niša, za izuzetan doprinos obrazovanju, unapređenje nastavnih metoda i podsticanje ljubavi prema učenju među mladima.

Prosvetitelj 2025 – Predrag Jovanović – Foto – Dejan Milovanović

U finalu ovogodišnjeg ciklusa našli su se nastavnici koji su po oceni žirija najbolji predstavnici prosvete u Srbiji — Branislava Marjanović (Niš), Jasminka Olić Ilčešin (Vrbas), Predrag Jovanović (Niš) i Predrag Starčević (Pančevo). Svako od njih je prepoznat po izuzetnim rezultatima u radu sa decom i učenicima i po inovativnim metodama koje primenjuje u nastavi.

Ceremonija dodele održana je u svečanoj sali Palate nauke u Beogradu, gde je istaknuto da je misija nagrade „Prosvetitelj“ da afirmiše izuzetnost, ljubav prema profesiji i društveni značaj nastavničkog poziva.

Predsednica žirija, prof. dr Ana Pešikan, naglasila je da je konkurencija i ove godine bila izuzetno jaka i da je odluka doneta posle pažljive analize više od 200 kandidovanih vaspitača, učitelja, nastavnika i instruktora, njihovih obrazovnih praksi i postignutih rezultata u edukaciji i prenošenju znanja: „Svi kandidati pokazali su izuzetnu posvećenost i inovativnost. Nagrađeni nastavnik izdvojio se svojim radom koji spaja savremene metode nastave i duboko razumevanje učenika.“

Osnivač Fondacije, prof. dr Aleksandar Kavčić, poručio je: „Nastavnici su najvažnija spona između znanja i društva. ‘Prosvetitelj’ nije samo nagrada, već poziv da kao zajednica prepoznamo koliko je uloga nastavnika suštinska za napredak Srbije.“

Član žirija prof. dr Aleksandar Baucal dodao je: „Ovo priznanje šalje poruku da u obrazovanju ima izuzetnih ljudi čiji rad često ostaje nevidljiv, a koji menjaju živote generacija učenika.“

Dobitnik glavne nagrade, nastavnik Predrag Jovanović izjavio je: „Ovo priznanje je velika čast, ali i podsećanje da svaki dan u učionici nosi novu odgovornost. Nagrada ‘Prosvetitelj’ pripada svim mojim kolegama koji ulažu srce u svoj rad i svakom učeniku koji me podseća zašto je ovaj poziv vredan.“

Počasni Prosvetitelj- Ivan Ivić – Foto – Dejan Milovanović

Pored glavne nagrade, na svečanosti je dodeljeno i priznanje „Počasni Prosvetitelj“ za životno delo u oblasti obrazovanja. Ovo posebno priznanje uručio je lično prof. dr Aleksandar Kavčić, a dobitnik je prof. dr Ivan Ivić, koji je godinama svojim radom i posvećenošću doprineo razvoju obrazovanja i inspirisao generacije nastavnika i učenika.

Osim glavne i počasne nagrade, dodeljene su i prateće nagrade svim polufinalistima u ukupnom fondu od 2.900.000 dinara, koje nagrađeni koriste delom za lični razvoj, a delom za finansiranje svojih obrazovnih projekata. Fondacija „Alek Kavčić“ takođe će pružiti podršku finalistima u pripremi i učešću na konkursu za najboljeg nastavnika sveta, omogućavajući im da predstave svoj rad i dostignuća na globalnoj sceni.

Građani Srbije imali su priliku da tokom septembra putem glasanja na sajtu www.prosvetitelj.rs izaberu kandidata koji je po predstavljenoj obrazovnoj filozofiji zaslužio da dobije priznanje „Nagrada publike“ po glasovima građana. Ove godine izabrana je profesorka engleskog jezika i književnosti Danka Kovačević, a škola u kojoj predaje, Užička gimnazija ponela je titulu „Svetionik obrazovanja“.

Skulptura „Prosvetitelj“, koja se dodeljuje pobednicima, rad vajara Bogdana Dobrote, predstavlja nastavnika koji u jednoj ruci drži knjigu — simbol znanja, a iz druge izranja zvezda — simbol učenika koji, zahvaljujući obrazovanju, pronalaze svoje mesto u svetu.