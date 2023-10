Predstavljamo novu generaciju Samsung usisivača

Reč je o najsnažnijem Samsung bežičnom usisivaču do sada sa 280W usisne snage, sa unapređenim All-in-One Clean Station postoljem i inteligentnim funkcijama koje pokreće veštačka inteligencija. Bespoke Jet™ AI donosi najsnažniji Samsung vakumski motor do sada jer ima ugrađen Hexajet Motor 2.0 sa do 280 W usisne snage i maksimalnom snagom motora od 720 W.

Njegova baterija od 4500 mAh ima 80% veći kapacitet od prethodnog modela, optimizovana je da zadrži 70% svojih performansi do 500 ciklusa te osigurava 100 minuta rada. Novitet na Bespoke Jet™ AI je AI način rada, koga pokreće Samsung AI Optimum Tech procesorska jedinica, osiguravajući korisniku efikasno usisavanje i čišćenje svake prostorije. Njegov AI način rada omogućuje analizu i određivanje vrste poda kako bi se optimizovao proces usisavanja, ali i osigurala maksimalna efikasnost baterije. Zahvaljujući AI načinu rada, Bespoke Jet™ AI usisivač sada nudi SmartThings i Smart Wi-Fi povezivost koja korisnicima daje mogućnost da jednostavno prilagode postavke i funkcije svog uređaja, a isto tako tu je i opcija pametne samodijagnostike za održavanje vrhunskih performansi.

Novi nivo čišćenja i higijene

Usmereni ka stvaranju higijenski čistog okruženja, novi Samsung Bespoke Jet™ AI dolazi s unapređenim All-in-One Clean Station™ postoljem koje koristi Air Pulse tehnologiju za automatsko pražnjenje rezervoara za prašinu. Ovo postolje takođe koristi Air Spin Edge tehnologiju koja okreće Spinning Cyclone brzinom oštrice do 1000 okretaja u minuti kako bi se ispustio sav otpad, uključujući i preostale čestice koje se mogu zaglaviti u rezervoaru.

Osim toga, sadrži automatsko zatvaranje poklopca nakon svakog odlaganja uz 99,999% višeslojni filtracijski sistem za prikupljanje sitnih čestica prašine i poboljšano uklanjanje dlaka od 99% kako bi se omogućilo higijenski čištije pražnjenje rezervoara.

Samsung Jet bot robotski usisivač

Pored Samsung Bespoke Jet AI usisivača, odličan uređaj koji prepoznaje potrebe korisnika je i Samsung Jet bot robotski usisivač. Jet Bot je prvi Samsung robotski usisivač koji pokreće Intel AI. Ovaj uređaj može prepoznati i klasifikovati razne predmete i na taj način čistiti u blizini uređaja, nameštaja ili drugih prepreka na podu. Takođe, može prepoznati da li je predmet lomljiv i izbeći predmete koji su identifikovani kao opasni.

Pored toga, Samsung SmartThings aplikacija omogućava korisnicima da personalizuju svoje domove kako bi odgovarali njihovim potrebama, a sve to putem ove platforme, pomoću koje je moguće na daljinu kontrolisati više uređaja. Sve što treba da uradite je da na svom Samsung telefonu instalirate Samsung SmartThings aplikaciju, povežete sa na Wi-Fi mrežu i kreirate Samsung nalog. Putem ovog naloga moći ćete da pristupite raznim funkcijama vašeg usisivača kao što su pražnjenje posude za prašinu, zakazivanje vremena čišćenja, kao i pregled izveštaja o čišćenju.

