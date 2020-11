Predstavljen Honor 10X Lite mobilni telefon

Globalni tehnološki brend HONOR predstavio je pametni telefon HONOR 10X Lite, koji poseduje četiri kamere, ekran dijagonale 6,67 inča i bateriju 5.000 mAh uz turbo punjenje. Ovaj uređaj je idealan spoj funkcija koje garantuju neprestanu zabavu, a u Srbiji će biti dostupan početkom decembra po ceni 26.990 dinara u ovlašćenim maloprodajama.

Velika baterija, dobra kamera

Telefon ima masivnu bateriju kapaciteta 5.000 mAh koja obezbeđuje do 59 sati telefonskih poziva, čak 38 časova 4G poziva, 23 sata reprodukcije video zapisa i 79 sati slušanja FM radija, pružajući korisnicima mogućnost uživanja uz celodnevnoj zabavi uz samo jedno punjenje baterije. HONOR 10X Lite dolazi sa 22,5W SuperCharge funkcijom, koja omogućava potpuno punjenje uređaja za samo 95 minuta. Obrnuto punjenje od 2.5W je takođe dostupno na ovom smartfonu, te vam daje priliku da napunite uređaje svojih prijatelja kojima je baterija pri kraju.

Sistem kamera uključuje 48MP glavnu kamera, zajedno sa 8MP ultraširokim senzorom, 2MP makro i 2MP senzorom dubine. Glavna kamera je rezolucije 48 MP sa naprednim noćnim modom koji pravi jasne slike u uslovima slabog osvetljenja. Ultraširoka kamera ima ugao do 120 stepeni koji je idealan za fotografisanje pejzaža, ali i gradskih panorama. Prednja kamera ima 8MP senzor i smeštena je u punch-hole otvoru u namenjena je za snimanje neverovatnih selfija sa efektima koje možete snimiti bilo kada i bilo gde.

Podržan sa 128 GB prostora za skladištenje koji se može proširiti pomoću microSD kartice (do 512 GB), korisnici mogu lako da uskladište do 10 000 fotografija od 10 MB, 300 TV epizoda, 100 laganih igara i 12 000 e-knjiga. Radi na EMUI 10.1 i dolazi opremljen sa nedavno pokrenutim režimom više prozora i režimom e-knjiga. Aktiviranjem režima više prozora, korisnici mogu da vide dve različite aplikacije bez prelaska na drugi prozor, omogućavajući glatko i praktično iskustvo sa više zadataka. Za one koji vole da čitaju na svojim pametnim telefonima, uživaće u doživljaju čitanja poput papira kada je omogućen režim e-knjiga.

Cena i dostupnost

HONOR 10X Lite dostupan je u tri boje – Midnight Black, Emerald Green i Icelandic Frost i može se naći u prodaji u ovlašćenim maloprodajama od početka decembra po ceni 26.990 dinara.

