Predstavljen potpuno novi BMW iX3

BMW je danas predstavio potpuno novi BMW iX3, prvi model iz generacije Neue Klasse, kojim zvanično započinje nova era u razvoju brenda. Reč je o potpuno električnom Sports Activity Vehicle (SAV) modelu, koji donosi najsavremenije tehnologije i domete, i redefiniše način na koji se doživljava vožnja.

Sa predstavljanjem novog BMW iX3, brend jasno pokazuje da nastavlja da definiše pravac u kom će se automobilska industrija kretati u godinama koje dolaze. Ovaj automobil spaja sve ono što se danas traži u oblasti električne mobilnosti: bateriju visokog kapaciteta koja pruža veću autonomiju, softverska rešenja i digitalne sisteme nove generacije, kao i dizajn koji odiše jasnoćom i prepoznatljivom estetikom BMW-a. Fokus ostaje na vozaču, njegovom iskustvu i povezanosti sa vozilom, dok tehnologija diskretno, ali moćno radi u pozadini kako bi svaka vožnja bila sigurnija i efikasnija. Na taj način, BMW ovim modelom postavlja nove standarde u industriji, i kreira budućnost u kojoj su inovacije, održivost i zadovoljstvo u vožnji neraskidivo povezani.

Autentičan dizajn i snaga bez kompromisa

Već na prvi pogled, iX3 jasno pokazuje novu filozofiju dizajna. Površine su svedene i čiste, linije jasne, dok karakteristična prednja maska i novi svetlosni potpis daju vozilu savremeni i bezvremenski karakter. Sa dužinom od 4,78 metara i robusnom pojavom tipičnom za BMW X modele, novi iX3 odiše snagom, ali i elegancijom. U unutrašnjosti dominira nova generacija BMW Panoramic iDrive Sistema, digitalno okruženje koje spaja panoramski displej u vetrobranskom staklu, 3D Head-Up prikaz i multifunkcionalni volan, čime vožnja postaje intuitivnija i personalizovanija nego ikad do sada.

Snagu vozila donosi šesta generacija BMW eDrive tehnologije. iX3 u verziji 50 xDrive raspolaže sa 345 kW (469 KS) i ubrzava od 0 do 100 km/h za svega 4,9 sekundi. Jedna od najvećih prednosti je domet do 805 kilometara (WLTP), dok brzo punjenje od 400 kW omogućava dopunu baterije od 10 do 80% za samo 21 minut. Zahvaljujući bidirekcionom punjenju, automobil se može koristiti i kao izvor energije, što ovaj model čini jednim od najsnažnijih i najsvestranijih električnih vozila u svom segmentu.

Digitalizacija i održivost u fokusu

Digitalizacija je još jedno polje na kojem iX3 pravi ogroman iskorak. Potpuno nova elektronska arhitektura zasniva se na četiri visokoperformansna računara, takozvana „superbrains“, koja omogućavaju 20 puta bržu obradu podataka u odnosu na prethodnu generaciju. To znači da automobil u realnom vremenu donosi preciznije odluke o dinamici vožnje, asistenciji i bezbednosti, dok softverske nadogradnje preko vazduha omogućavaju da automobil stalno dobija nove funkcije i ostaje tehnološki svež tokom čitavog životnog ciklusa.

BMW iX3 donosi i novu definiciju održivosti. U poređenju sa prethodnikom, emisije CO₂e u lancu snabdevanja smanjene su za 35%, dok je oko jedne trećine materijala korišćenih u vozilu iz recikliranih izvora. Od plastičnih delova napravljenih od morskog otpada, preko aluminijuma dobijenog reciklažom, pa sve do tekstila u enterijeru, svaki detalj pokazuje posvećenost principima cirkularne ekonomije. U kombinaciji sa efikasnijim baterijama i motorima, novi iX3 troši i do 20% manje energije nego prethodni model, čime se jasno postavlja kao automobil budućnosti.

Za BMW, iX3 predstavlja prekretnicu, automobil koji donosi najnovije tehnologije, dizajn i iskustvo vožnje koji će oblikovati čitav portfolio brenda u godinama koje dolaze. Do 2027. godine čak 40 novih modela koristiće upravo tehnologije predstavljene u iX3, što potvrđuje da je Neue Klasse realnost koja počinje da se odvija.

Proizvodnja novog BMW-a iX3 započinje ove jeseni u fabrici u Debrecinu u Mađarskoj, a prve isporuke u Evropi i kod nas očekuju se na proleće 2026. godine.