Predstavljen program prvog Investment.Weekenda: Investicioni lideri dolaze u Rovinj

Rovinj će od 18. do 21. septembra postati epicentar investicione industrije regiona. U sklopu Weekenda.18 održaće se prvi Investment.Weekend, događaj koji okuplja vodeće globalne i regionalne stručnjake, investitore i finansijske lidere. Ovaj jedinstveni festival, nastao u suradnji sa Zagrebačkom školom ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), osmišljen je kao odgovor na brzo menjajući globalni investicioni pejsaž. Program premijernog izdanja postavlja jasna pitanja koja oblikuju budućnost ulaganja, a predstavljen je 1. septembra na maksimirskom Vidikovcu.

Fotografije: WMF

„Investment.Weekend pruža jedinstvenu priliku za sagledavanje globalnih trendova kroz prizmu regionalnog tržišta. Ovde investitori, CFO-i i lideri u industriji mogu razgovarati o stvarnim izazovima, otkriti nove investicione prilike i povezati strategiju s konkretnim poslovnim odlukama“, istakao je Mato Njavro, dekan ZŠEM-a.

Mato Njavro, dekan ZŠEM-a, Fotografije: WMF

Prethodno su najavljena neka od najzvučnijih imena koja dolaze, uključujući Georgea Yea i Luisa Oganesa, koji će govoriti o geopolitici, globalnom makroekonomskom okruženju i budućnosti investiranja.

Georgea Yea, Fotografije: WMF

Regionalni lideri i inovacije u nekretninama

Uz njih, program donosi i govornike iz sektora nekretnina i finansija, uključujući Tomislava Kesića, predavača i CFA stručnjaka sa ZŠEM-a, koji će podeliti iskustvo upravljanja portfeljima i alternativnim investicijama.

Tomislav Kesić, predavač i CFA stručnjak sa ZŠEM-a, Fotografije: WMF

U području razvoja nekretnina i održivih investicija ističu se Ivan Kurtović, CEO InterCapital Asset Managementa, Arn Willems, stariji partner u InterCapital Real Estateu te Vlaho Kojaković, Head of Real Estate Team u EBRD-u. Oni će govoriti o održivom razvoju nekretnina, strateškim partnerstvima javnog i privatnog sektora, kao i načinima kako se bogatstvo može stvarati kroz tržište nekretnina u regiji.

Ivan Kurtović, CEO InterCapital Asset Managementa, Fotografije: WMF

Također, u programu učestvuju Sven Vorih, CEO CC Reala, koji će predstaviti iskustva u upravljanju trgovačkim centrima u Hrvatskoj i Ariel Ferstman, Managing i Founding Partner u Habaiti, koji će govoriti o inovativnim investicionim strategijama i saradnji s private equity i institucionalnim investitorima.

Sven Vorih, CEO CC Reala, Fotografije: WMF

M&A i budućnost investiranja

Panel o alternativnim ulaganjima i budućnosti investiranja donosi uvid u fondove rizičnog kapitala, private equity i druge neberzovne strategije koje pomažu u povećanju diversifikacije i smanjenju portfeljnog rizika u uslovima tržišne volatilnosti. Učesnici uključuju Petra Vlaića iz Erste Plavi Mirovinskih fondova, Melka Buchera iz Partners Groupa i Maju Bešević Vlajo, ZB Invest. Uz to, Victor Dodig, CEO Canadian Imperial Bank of Commerce i Krešimir Marušić, izvršni direktor računovodstva Corient Private Wealtha, razgovaraće o budućnosti ulaganja i promenama u ponašanju investitora.

Melk Bucher iz Partners Groupa, Fotografije: WMF

O M&A transakcijama u srednjoj i jugoistočnoj Evropi raspravlja se o specifičnostima lokalnog tržišta, regulatornim izazovima, kulturološkim razlikama i složenostima procene vrednosti preduzeća, a učesnici su Jože Rant iz Aircasha i Danijel Jevremović iz Lazarda.

Jože Rant iz Aircasha, Fotografije: WMF

Investment.Weekend pruža jedinstvenu priliku za investitore, finansijske lidere i stručnjake da steknu uvid u globalne i regionalne trendove, povežu se s vodećim profesionalcima i oblikuju svoje investicione strategije u vreme tržišne neizvesnosti. Više informacija o programu i govornicima dostupno je na službenim stranicama festivala.