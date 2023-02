Predstavljen prvi realme Coca-Cola telefon: realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

realme, brend pametnih telefona sa najbržim rastom na svetu, upravo je predstavio realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. realme je oduvek bio poznat kao brend pametnih telefona koji sa inovativnim dizajnom postavlja trendove, te često sarađuje sa omiljenim brendovima mladih. Nakon uspešnih kolaboracija sa poznatim filmovima, animama i igricama, realme je sada uspostavio saradnju sa brendom Coca-Cola, jednim od najpoznatijih i najdugovečnijih brendova na svetu.

Dizajn telefona inspirisan je klasičnim Coca-Cola brend elementima, sa asimetričnim dizajnom pozadine gde se u razmeri 70:30 naglašava Coca-Cola logo. Uz hrabri obrt klasičnog logotipa, Coke crvena boja daje pozitivan, mladalački i energičan utisak. Mat imitacija metala pruža elegantan doživljaj brušenog aluminijuma, dok telefon istovremeno ostaje otporan na ogrebotine i otiske prstiju. Još jedna značajna karakteristika je prilagođeni sistem korisničkog interfejsa, od dizajna zaključanog ekrana do efekta dinamičkog punjenja, koji je dizajniran na osnovu Coke® crvene boje i mehurića, donoseći korisnicima dodatnu zabavu svakom trenutku. Osim toga, prilagođene su i melodije zvona, ali i Ikone aplikacija koje su specijalno dizajnirane za ovaj telefon.

Da bi korisnici zaista imali autentično iskustvo, telefon nudi pregršt različitih detalja, kao što je Cola filter iz 80-ih sa specijalnim zvukom, te kada fotografišete zvuči kao da otvarate pravu Coca-Colu. Pored toga Coca-Cola Edition pušten je u prodaju u luksuznom setu, koji uključuje i zanimljive dodatne proizvode: specijalno dizajniranu iglu za SIM karticu, realmeow Coca-Cola figuricu, nalepnice, kao i prilagođenu i jedinstvenu numeričku karticu.

Što se tiče performansi, realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition poseduje, vodeći u segmentu Snapdragon 695 5G procesor, bateriju od 5000 mAh-a i ProLight kameru od 108 MP. Pored toga, kamera dolazi sa ažuriranim režimom street fotografije 3.0, a korisnici mogu iskusiti i različite filtere gradova na osnovu njihove geografske lokacije. Tu su i druge nove funkcije, kao što su Super Group Portrait i One Take. Ovaj telefon dolazi sa 8GB+8GB dinamičke RAM memorije i do 1TB eksterne memorije. 10 Pro 5G Coca-Cola Edition biće dostupan samo na određenim tržištima, a korisnicima će sigurno pružiti trendi i zanimljivo korisničko iskustvo, kao i unapređenu tehnologiju.

Podelite s prijateljima

Tweet