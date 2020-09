Predstavljena Motorola RAZR 5G

Upoznajte motorola razr 5G, potpuno “novu modnu ikonu dizajniranu da skreće poglede svojim legendarnim izgledom”, i osetite pun potencijal savitljive forme koja je dizajnirana da pruži kompaktnost bez premca za iskustvo korišćenja potpuno nove generacije.

Razvijen da izađe u susret svim željama korisnika, razr 5G poseduje spoljni Quick View displej koji je unapređen novim mogućnostima. Nijedan drugi telefon na preklop na tržištu ne nudi tako kompaktne dimenzije, ali i mogućnost da šaljete poruke, učestvujete u video pozivima i lako pristupate aplikacijama dok je telefon preklopljen. Pritom, možete da iskusite 5G brzine, najnapredniju selfi kameru ikada smeštenu u jedan telefon i jedinstveni dizajn sistema za preklapanje. Razr 5G je kompaktnih dimenzija koje vam dozvoljavaju da ga bez ikakvih problema nosite u džepu, ali ujedno i veoma moćan – nudeći maksimalan užitak korišćenja u minimalnom pakovanju.

Sve na dohvat ruke sa Quick View displejom

Današnji korisnici ne žele sve vreme da budu robovi svojih uređaja, već žele da budu u toku sa svim stvarima na način koji im ujedno omogućava i da žive u trenutku. Potpuno jedinstveni sistem sa dva ekrana na modelu razr 5G pruža iskustvo koje omogućava upravo to zahvaljujući jedinstvenom načinu na koji radi.

Quick View displej vam pruža alate, informacije i mogućnost da reagujete na prost i intuitivan način koji će vam olakšati donošenje odluka i uštedeti vreme.

Unapređena navigacija vam dozvoljava da pristupite omiljenim funkcijama lakše nego ikada pre. Quick View displej sada ima poseban navigacioni meni koji je prilagođen gestovima koje koristi Android 10, tako da veoma lako možete da dođete do Home menija prostim prelaskom prstima preko ekrana. Takođe, prelaskom prstima na dole sa Home ekrana možete brzo da aktivirate kameru, dok prelaskom na levo dobijate pristup svim aplikacijama. Dodatnim prelaskom prstima na levo pristupićete prečicama koje vam omogućavaju da pozovete ili pošaljete poruku omiljenim kontaktima.

U svakom trenutku budite u kontaktu sa najdražim osobama tako što ćete odgovarati na poruke uz pomoć speech-to-text opcije, a na Quick View displeju možete i da otkucate dužu poruku zahvaljujući kompletnoj tastaturi koju nudi.

Zahvaljujući novim funkcijama, sada možete da pristupite i kompletnoj navigaciji Google mapa i vašim omiljenim muzičkim aplikacijama kao što su Spotify, YouTube Music i Pandora.

Plus, NFC tehnologija omogućava korišćenje Google Pay servisa u prodavnicama širom sveta i dozvoljava vam da bežičnim putem delite sadržaj kao što su kontakti, slike i video snimci.

Stavili smo kontrolu direktno u vaše ruke i dali vam mogućnost da sami određujete kako će vaše iskustvo korišćenja Quick View displeja izgledati zahvaljujući temama i aplikacijama koje volite. Unapred smo odabrali osam aplikacija koje se nalaze unutar panela za aplikacije i koje se savršeno uklapaju u novi Quick View displej: kamera, poruke, digitron, Keep, Google News, Google Home i YouTube. Međutim, imate i mogućnost da svakoj aplikaciji date odobrenje da se koristi na Quick View displeju i tako izaberete one koje su vam najvažnije i kojima želite da pristupite brzo i bez potrebe da otvarate telefon.

Beskrajno sposoban, savršeno kompaktan

Novi dizajn modela razr 5G pruža jednostavnost spolja, ali u svojoj unutrašnjosti krije preciznost i domišljatost. Sužena donja ivica, čitač otiska prsta sa zadnje strane i unapređeni sistem šarki nude estetiku i funkcionalne promene koje su korisnici direktno želeli kako bi dobili lako iskustvo korišćenja i telefon kojim se može rukovati samo jednom rukom.

Polirano 3D staklo kombinovano sa aluminijumom serije 7000 pruža neponovljiv i upečatljiv izgled koji dolazi u tri boje – Polished Graphite, Liquid Mercury i Blush Gold.

Kada otvorite razr 5G, otkriva vam se 6.2-inčni Flex View displej, a kada ga okrenete horizontalno, CinemaVision odnos ivica 21:9 širokih dimenzija istog trenutka će vas povući u filmski svet zahvaljujući proporcijama koje koristi filmska industrija. Kada telefon držite uspravno, uzak dizajn je savršen za korišćenje telefona jednom rukom.

Displej radi u savršenoj harmoniji sa našim jedinstvenim sistemom šarki zahvaljujući savršenom preklapanju ekrana bez ikakvog dodatnog prostora. Na ovaj način unutrašnji ekran je potpuno zaštićen, a razr 5G maksimalno kompaktan.

Preklopni mehanizam podvrgli smo rigoroznim testovima preklapanja, padanja, izlaganja ekstremnim temperaturama i drugim izazovima izdržljivosti kako bismo stvorili pouzdan uređaj koji će vam trajati. Otkrili smo da prosečan korisnik otvori razr 40 puta dnevno, dok napredni korisnici to učine 100 puta. Naši testovi mehanizma za preklapanje pokazali su da je razr dizajniran kako bi bez problema izdržao 200.000 otvaranja – što znači da bi naprednim korisnicima bilo potrebno 5 godina da dostignu taj broj. A tu je i poseban premaz koji ekran štiti od ogrebotina, dok vodoodbijajuća barijera u unutrašnjosti uređaja štiti razr od svih slučajnih polivanja, kiše i drugih stvari.

Zaista brz 5G telefon sa neverovatnim 5G brzinama

Sa novim motorola razr 5G smartfonom smo u veoma elegantan i vitak oblik stavili još više vrhunske tehnologije. Sa sve bržim širenjem 5G mreža širom sveta, razr 5G se stara o vama, sada i u budućnosti. Unapređeni dizajn donje ivice telefona smanjuje veličinu uređaja i pritom omogućava 5G performanse zahvaljujući tome što su u njemu smeštene 2 od ukupno četiri 5G antene. Sve ovo pogoni Qualcomm Snapdragon 765G procesor.

Motorola razr 5G sada možete da koristite ceo dan bez potrebe za dodatnim punjenjem baterije. Uprkos velikoj kompleksnosti koji donosi 5G i većoj bateriji, naredna generacija modela razr i dalje zadržava uzak i prepoznatljiv dizajn koji korisnici i stručnjaci vole.

Fotografije neverovatnog kvaliteta i zapanjujući selfiji, čak i pri lošem osvetljenju

Otvoren ili zatvoren, sistem kamera na motoroli razr 5G pruža ogromne mogućnosti u malom pakovanju. Uhvatite oštre i živopisne fotografije uz pomoć 48MP kamere6 sa Quad Pixel tehnologijom koja pruža 4X veću osetljivost u uslovima slabijeg osvetljenja. Optička stabilizacija slike brine o tome da fotografije i video snimci budu oštri, jasni i prepuni detalja – bez obzira na svetlosne uslove. Plus, tehnologija laserskog autofokusa u TOF senzoru pomaže kameri da se brzo fokusira na ono što slikate. Kamere su ultra-brze i super precizne, tako da nikada neće promašiti kadar koji želite da zabeležite.

Sistem kamera od 48MP je ujedno i najnaprednija selfi kamera na tržištu kada je telefon preklopljen1. Svaki selfi dobiće dodatnu kreativnost sa kamera modovima kao što su Group Selfie, Portrait Mode, Spot Colour i mnogi drugi. Dodatno, dual displeji omogućavaju opcije koje jednostavno nisu moguće na kamerama na drugim uređajima. Camera Cartoon pomaže vam da održite pažnju osobe koju slikate tako što razr 5G na spoljnom Quick View ekranu prikazuje zabavnu animaciju dok je aplikacija otvorena na glavnom Flex View displeju.

Instant Review opcija vam odmah nakon slikanja prikazuje fotografiju na Quick View displeju, dok External Preview imitira tražilo na Quick View displeju kako bi vaš subjekt mogao da vidi sliku i pre nego što je ona zabeležena.

A kada želite iskustvo celog ekrana za vaše selfije, Flex View displej i interna 20MP kamera su savršeni za video pozive nudeći iskustvo visokog kvaliteta koje će vam pomoći da budete još povezaniji sa ljudima koji su vam bitni.

Vaš telefon, vaše jedinstveno iskustvo

Sa My UX funkcijama, razr 5G radi onako kako vi to želite. My UX uključuje sva sjajna iskustva koje su korisnici već upoznali i zavoleli, ali i potpuno nove mogućnosti koje muziku, video snimke i igre podižu na potpuno novi nivo zahvaljujući posebnim podešavanjima i naprednim kontrolama. Korisnici sada mogu da stvaraju i sopstvene teme za svoj telefon, jer na raspolaganju imaju jedinstvene fontove, boje i oblike ikonica koje će njihov telefon zaista učiniti jedinstvenim.

Stvorili smo razr 5G za sve koji žele da ponovo osete magiju svog telefona i pokazali našu posvećenost pomeranju tradicionalnih granica smartfon industrije u novim i uzbudljivim pravcima.

Dostupnost

Razr 5G će u Srbiji biti dostupan na jesen 2020. godine po ceni od 179.990 dinara.

