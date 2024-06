Predstavljena OTP Biznis zona – program za saradnju i umrežavanje malog biznisa, startap zajednice i OTP banke

OTP banka danas je pokrenula „Biznis zonu“, program u okviru svog inovacionog ekosistema OTP Connect. OTP Biznis zona predstavlja jedinstveni hub u kojem će sva mala preduzeća, klijenti banke, moći da se umreže i posluju sa brojnim tehnološkim kompanijama koje su prisutne u okviru OTP Connect-a, a startapi iz inovativnog ekosistema da ostvare saradnje sa bankom ili našim klijentima.

Biznis zona nastoji da pruži dodatnu nefinansijsku i konsultativnu podršku malim preduzećima u razvoju svog poslovanja, ali i upoznavanje sa startap ambijentom. Inovativne kompanije sa druge strane, dobijaju priliku da svoje usluge i proizvode plasiraju banci, novim klijentima i širem tržištu.

„Kada smo prošlog oktobra pokrenuli OTP Connect, jedinstveni inovacioni ekosistem u zemlji imali smo jasnu viziju – da redefinišemo bankarstvo 21. veka i damo konkretan doprinos digitalizaciji, ne samo finansijskog sektora, već i celog društva. Danas, sa pokretanjem Biznis zone, mogu da kažem da smo na korak do toga, jer segmentu male privrede, koji je i kičma svake konkurentne ekonomije, nudimo priliku za simplifikaciju i digitalizaciju svog poslovanja, što su preduslovi njihovog rasta. Biznis zona omogućiće im da do digitalnih i inovativnih usluga, servisa i proizvoda dođu mnogo brže i po povoljnijim uslovima, dok će prisustvo u mreži sa inovativnim tehnološkim kompanijama i jednima i drugima pružiti mogućnost za saradnju, razvoj i pristup većem tržištu. Ova inicijativa, ujedno je i naše nastojanje da klijentima budemo podrška u punom smislu te reči, da doprinosimo razvoju njihovog poslovanja i da im pružimo dodatnu vrednost i van bankarskih usluga“, rekao je na predstavljanju Biznis zone, Vuk Kosovac, član Izvršnog odbora za poslove sa stanovništvom i razvoj digitala OTP banke Srbija. Nataša Rađenović Živanović, Chief Innovation Officer u OTP banci Srbija ovom prilikom osvrnula se na uspešne saradnje koje su članovi OTP Connecta ostvarili sa bankom, kao i na nedavno održano finale OTP Connect izazova, kao prethodne značajne inicijative u okviru OTP Connect-a, čiji je deo i „Biznis zona“. Ukazala je na prednosti koje učešće u ovakvoj mreži može doneti i članovima OTP Connecta i maloj privredi. „Ulaganja i usmerenost na inovacije su među strateškim opredeljenjima naše banke, i prirodno je da kao jedna od sistemskih banaka u zemlji klijentima pomognemo da svoje poslovanje osavremenjuju i inoviraju. Nedavno održano finale izazova OTP Connect pokazalo nam je koliko kvalitetno i inovativno rešenje za našu banku može da se izrodi kada imate interno razvijenu mrežu saradnika i blisku saradnju sa zajednicom inovatora, i to je upravo ono što kroz „Biznis zonu“ želimo da omogućimo i nama i našim klijentima. Sa druge strane, dosadašnje uspešno ostvarene saradnje članova OTP Connecta i naše banke nedvosmisleno potvrđuju da je ova inicijativa došla u pravo vreme jer donosi vrednost i omogućava rast svih aktera.” zaključila je Rađenović.

Šta je OTP Connect?

Inovacioni ekosistem OTP Connect predstavlja sveobuhvatni program koji inovatorima omogućava direktnu komunikaciju, povezivanje i saradnju sa OTP bankom, testiranje i implementaciju rešenja u okviru sistema banke, kao i povezivanje radi potencijalne saradnje sa klijentima banke. Nastao je s ciljem umrežavanja startap i tehnološke zajednice i finansijskog sektora, kao i uzajamnog rasta kroz nove saradnje.

OTP banka kao jedan od pionira digitalizacije lansiranjem „Biznis zone“ nastoji da ostane predvodnik inovacija na bankarskom tržištu i da kroz nove programe i inicijative u okviru svog inovacionog ekosistema doprinese većoj inovativnosti poslovanja svojih klijenata, ali i ostane spona između zajednice inovatora i privrede.

Detaljnije na linku: Biznis zona

