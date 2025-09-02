Predstavljena Redmi serija 15, gde se masivna baterija od 7000mAh susreće sa impresivnim ekranom od 6,9 inča
Xiaomi je danas predstavio Redmi serija 15, liniju pametnih telefona fokusiranih na vrednost, dizajniranih za celodnevnu pouzdanost i svakodnevnu zabavu. Sa baterijom od 7000mAh, prostranim FHD+ ekranom od 6,9 inča i dvostrukom AI kamerom od 50MP, Redmi serija 15 dolazi u dve varijante, Redmi 15 i Redmi 15 5G. Koristeći operativni sistem Xiaomi HyperOS 2,¹ Redmi serija 15 pruža prefinjeno, povezano iskustvo na svim uređajima.
Prefinjen dizajn sa svakodnevnom zaštitom
Dizajnirana za celodnevnu upotrebu, Redmi serija 15 postiže ravnotežu između svakodnevne pouzdanosti i prefinjene, moderne estetike. Inspirisana prirodnim elementima, Redmi serija 15 kombinuje preciznu izradu sa elegantnim dizajnom i nudi paletu koja obuhvata peščano lјubičastu, talasasto zelenu, titan sivu i ponoćno crnu.² Četvorostruko zakrivlјena poleđina sa metalnim detalјima pruža udoban i siguran hvat koji prirodno leži u ruci tokom duže upotrebe. Sa IP64 zaštitom za otpornost na prašinu i prskanje i opremlјen Wet Touch tehnologijom 2.0,³ ekran ostaje osetljiv na dodir čak i kada su prsti vlažni, masni ili blago sapunasti, pružajući pouzdanu zaštitu i glatku interakciju u svakodnevnim scenarijima.
Snaga od 7000mAh (typ) spojena sa besprekornim, efikasnim performansama
Pokretana naprednom tehnologijom silicijum-uglјenične anode, Redmi serija 15 ima najveću Xiaomi bateriju za pametne telefone na svetskom tržištu – Xiaomi Surge bateriju od 7000mAh (typ), koja pruža do 2 dana bezbrižne upotrebe.⁴ Baterija Redmi 15 podržava do 28 sati reprodukcije videa, a čak i sa 1%, može da obezbedi do 64 minuta vremena za pozive. Redmi 15 5G može da postigne do 108 sati reprodukcije muzike i do 59 minuta poziva sa 1% baterije.⁵ Kada je vreme za punjenje, brzo punjenje od 33W smanjuje vreme zastoja,⁶. Nasuprot tome, pametni sistem punjenja 2.0 omogućava uklјučivanje u roku od nekoliko sekundi nakon što se baterija isprazni i, zajedno sa Battery Health 4.0, inteligentno prilagođava strategiju punjenja na osnovu uslova okoline kako bi se produžio dugoročni vek trajanja baterije.⁵ Sa žičnim obrnutim punjenjem od 18W, telefon može imati dodatnu ulogu kao prenosiva baterija za punjenje kompatibilnih uređaja u pokretu.⁷
Da bi se uravnotežila snaga i performanse, Redmi 15 i Redmi 15 5G pokreću mobilna platforma Snapdragon® 685 i mobilna platforma Snapdragon® 6s Gen 3, respektivno. Izgrađene na efikasnom 6nm procesu, obe platforme podržavaju glatko obavlјanje više zadataka istovremeno, brzo pregledanje i pouzdano ležerno igranje u svakodnevnim scenarijima. Za dodatnu fleksibilnost, Redmi serija 15 podržava do 16 GB RAM memorije sa proširenjem memorije,⁸ do 2 TB proširivog prostora za skladištenje,⁹ i različite konfiguracije skladištenja, osiguravajući da zadovolјava različite potrebe za skladištenjem i performansama.
Imerzivni ekran od 6,9 inča, podešen za udobnost
Optimizovana za impresivno gledanje, Redmi serija 15 ima ekran od 6,9 inča FHD+ (2340×1080) koji pruža oštre detalјe i bogate boje za pregledanje, strimovanje i igranje igara. AdaptiveSync podržava brzinu osvežavanja do 144Hz na devet nivoa za fluidnije vizuelno iskustvo,¹⁰ dok brzina uzorkovanja dodira do 288Hz pobolјšava brzinu odziva.
Tipična osvetlјenost dostiže 700 nita, sa 850 nita HBM za svetlija okruženja. Režim čitanja, u kombinaciji sa DC zatamnjivanjem, dodaje udobnost tokom dužeg korišćenja. Sa TÜV Rheinland sertifikatima za smanjenje plavog svetla (softversko rešenje), bez treperenja i cirkadijalni ritam, ekran je podešen za glatke vizuelne prikaze i udobno gledanje tokom celog dana.
Kamera sa veštačkom inteligencijom i impresivni zvuk za bogatije iskustvo
Dizajnirana za svakodnevnu kreativnost i zabavu, Redmi serija 15 kombinuje intuitivnu kameru sa impresivnim zvukom i povezanijim iskustvom. Delјene funkcije kamere uklјučuju automatski noćni režim za jednostavne noćne snimke i režim bjuti selfija za portrete prirodnog izgleda, dok dinamički snimci dodaju razigrano snimanje pokreta na odabranim modelima.¹¹ Za proširenu kreativnost, Redmi 15 5G predstavlјa AI Erase i AI Sky,¹² omogućavajući korisnicima da uklone ometanja i pobolјšaju nebo.
Audio dopunjuje vizuelni efekat sa Hi-Res Audio i Dolby Atmos®, plus pojačanje jačine zvuka od 200% za glasniju i jasniju reprodukciju u prometnim okruženjima.¹³ Izgrađena na Xiaomi HyperOS 2,¹ ova serija podržava Xiaomi Interconnectivity – uklјučujući sinhronizaciju poziva, sinhronizaciju mreže i delјeni clipboard – za nesmetan radni tok na više uređaja.¹⁴ Takođe radi sa Circle to Search sa Google¹⁵ i Google Gemini¹⁶, pojednostavlјujući svakodnevni rad i produktivnost.
Promotivna cena i dostupnost
Redmi 15 je dostupan u peščano lјubičastoj, titan sivoj i ponoćno crnoj boji,² u konfiguracijama od 6GB+128GB, po ceni od 14.999 RSD, od 1. do 14, septembra ili po cenu 16.999 RSD, od 15. do 30. septembra, 8GB+256GB,¹⁷ počev od 17.999 RSD od 1.9. do 14.9, kao i 19.999 RSD od 15.09. do kraja septembra.
|Redmi 15
|Redmi 15 5G
|Design
|Quad-curved back with metal-crafted details Dimensions: 169.48mm x 80.45mm x 8.40mm⁵ Weight: 214g⁵ Colors: Sandy Purple, Titan Gray, Midnight Black² IP64 dust and water resistance³
|Quad-curved back with metal-crafted details Dimensions: 169.48mm x 80.45mm x 8.40mm⁵ Weight: 217g⁵ Colors: Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black² IP64 dust and water resistance³
|Camera
|50MP main camera 5P lens, f/1.8 1080p at 30 fps / 720p at 30 fps 8MP front camera f/2 1080p at 30 fps / 720p at 30 fps
|50MP main camera 5P lens, f/1.8 1080p at 30 fps / 720p at 30 fps 8MP front camera f/2 1080p at 30 fps / 720p at 30 fps
|AI Features
|Circle to Search with Google,¹⁵ Google Gemini¹⁶
|AI Erase,¹² AI Sky, Circle to Search with Google,¹⁵ Google Gemini¹⁶
|Display
|6.9-inch display Resolution: FHD+ (2340 x 1080) at 374 ppi Refresh rate: Up to 144Hz¹⁰ Touch sampling: Up to 288Hz Brightness: 700 nits (typ), 850 nits HBM Color depth: 8-bit, 16.7 million colors Color gamut: 85% NTSC Contrast ratio: 1400:1 Reading mode | LCD display with DC dimming | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Certified | TÜV Rheinland Flicker Free Certified | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified Wet Touch Technology 2.0
|6.9-inch display Resolution: FHD+ (2340 x 1080) at 374 ppi Refresh rate: Up to 144Hz¹⁰ Touch sampling: Up to 288Hz Brightness: 700 nits (typ), 850 nits HBM Color depth: 8-bit, 16.7 million colors Color gamut: 85% NTSC Contrast ratio: 1400:1 Reading mode | LCD display with DC dimming | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Certified | TÜV Rheinland Flicker Free Certified | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified Wet Touch Technology 2.0
|Performance
|Snapdragon® 685 Mobile Platform 6nm process, octa-core CPU: Qualcomm® Kryo™ (max CPU frequency: 2.8GHz) GPU: Qualcomm® Adreno™ Supports up to 16GB RAM with Memory extension⁸ LPDDR4X memory + UFS2.2 storage 6GB + 128GB / 8GB + 128GB / 8GB + 256GB¹⁷ Supports up to 2TB expandable storage⁹ Xiaomi HyperOS 2¹
|Snapdragon® 6s Gen 3 Mobile Platform 6nm process, octa-core CPU: Qualcomm® Kryo™ (max CPU frequency: 2.3GHz) GPU: Qualcomm® Adreno™ Supports up to 16GB RAM with Memory extension⁸ LPDDR4X memory + UFS2.2 storage 4GB + 128GB / 8GB + 256GB¹⁷ Supports up to 2TB expandable storage⁹ Xiaomi HyperOS 2¹
|Battery & Charging
|7000mAh (typ) battery 33W fast charging⁶ 18W reverse charging⁷ Smart charging engine 2.0
|7000mAh (typ) battery 33W fast charging⁶ 18W reverse charging⁷ Smart charging engine 2.0
|Audio
|Hi-Res Audio Dolby Atmos® 200% volume boost¹³
|Hi-Res Audio Dolby Atmos® 200% volume boost¹³
|Connectivity
|2.4GHz | 5GHz¹⁸ SIM1 + Hybrid (SIM or microSD) Supports NFC¹⁹ Bluetooth 5.0 Bands:¹⁸ 2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41
|Wi-Fi 2.4GHz | 5GHz¹⁸ SIM1 + Hybrid (SIM or microSD) Supports NFC¹⁹ Bluetooth 5.1 Bands:¹⁸ 2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G: LTE FDD: 1*/2/3/4/5/7/8*/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 5G: SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/2/12/26/48 5G: NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71