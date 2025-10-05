Pregled nedelje u indie gejming svetu: od Hades 2 do bizarnog CloverPit-a

Ove nedelje indie scena bila je prepuna novih dešavanja – od svežih izdanja i bundle akcija, do velikih vesti sa Tokyo Game Show-a. Sony i Xbox su predstavili nove indie naslove, dok su mnogi developeri pokušali da pronađu svoj prostor između izlazaka velikih hitova poput Hollow Knight: Silksong i Hades 2.

Najveći naslovi i saradnja indie timova

Na PlayStation State of Play prikazan je Chronoscript: The Endless End, dok je Xbox tokom TGS strima najavio naslove poput Double Dragon Revive i Rhythm Doctor.

Zanimljivo je da su neki timovi pomerali datume izlaska svojih igara da izbegnu konkurenciju, ali su nesrećno naleteli na izlazak Hades 2. Uprkos tome, autori igara Baby Steps, CloverPit, Aethermancer, Star Birds i Deadly Days: Roadtrip udružili su snage i kreirali zajedničku Steam rasprodaju i bundle paket, pokazujući duh solidarnosti u indie zajednici.

Hades 2 konačno u punoj verziji

Supergiantov nastavak sada je dostupan ne samo na PC-u već i na Nintendo Switch i Switch 2 konzolama. Kritike su sjajne, a mnogi fanovi koji su ga probali u ranoj fazi sada imaju priliku da iskuse kompletan naslov.

CloverPit – horor roguelite koji ostavlja trajan utisak

Jedan od izuzetno upečatljivih novih naslova je CloverPit, horor roguelite u kojem se igrač nalazi u klaustrofobičnom, zarđalom prostoru nalik na Silent Hill Otherworld. Cilj je da se kroz kombinaciju kovanica, amajlija i slot mašine otplati dug pre nego što rokovi isteknu – neuspeh vodi u tamni ponor.

Iako mehanika podseća na kockarske igre, studio Panik Arcade naglašava da je reč o hororu gde je fokus na savladavanju pravila i traženju strategija za preživljavanje. Igrač donosi odluke u Deal or No Deal stilu, balansirajući rizike i šanse za gubitak svega.

Autor recenzije ističe da igra izaziva osećaj „prljavštine“ i opsesivnog vraćanja, jer kombinacije amajlija i slot simbola nude brojne mogućnosti. Jedan gejmer je, na primer, proveo čak 155 sati samo u demo verziji.

CloverPit, u izdanju Future Friends Games, sada je dostupan na Steamu i već privlači pažnju ljubitelja roguelite i horor žanra.

Ova nedelja pokazuje koliko je indie scena raznovrsna – od saradnje između manjih timova do izlaska naslova koji već imaju status klasika u nastajanju. Dok Hades 2 dominira kao veliki događaj, igre poput CloverPit dokazuju da indie naslovi i dalje mogu da iznenade i ostave dubok utisak.

Izvor: Engadget