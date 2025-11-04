Prekinuto partnerstvo između Međunarodnog olimpijskog komiteta i Saudijske Arabije u e-sportu

Partnerstvo između Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC) i Saudijskog olimpijskog i paraolimpijskog komiteta (SOPC) u oblasti e-sporta zvanično je raskinuto. U saopštenju objavljenom u četvrtak, IOC je naveo da su se dve strane „međusobno saglasile da idu odvojenim putevima“. Ova odluka dolazi svega nekoliko nedelja nakon što je saudijski državni investicioni fond, zajedno sa drugim partnerima, kupio kompaniju EA za 55 milijardi dolara.

Kraj 12-godišnjeg dogovora o Olimpijskim e-sport igrama

Podsetimo, IOC i SOPC su 2024. godine potpisali 12-godišnje partnerstvo koje je trebalo da obuhvati razvoj i organizaciju Olimpijskih e-sport igara, planiranih na svake dve godine. U to vreme, IOC je pregovarao sa izdavačima popularnih naslova kao što su Rocket League, Street Fighter i League of Legends. Prvi događaj bio je predviđen za ovu godinu, ali je odložen za 2027. godinu, dok su se kao potencijalni domaćini budućih igara pominjale Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države.

Sada, međutim, obe strane najavljuju da će samostalno nastaviti razvoj svojih e-sport projekata. IOC je u saopštenju naglasio da želi da „proširi mogućnosti koje nude Olimpijske e-sport igre“ i da i dalje planira da prve igre održi što je pre moguće.

Promena pravca pod novim rukovodstvom IOC-a

Prema pisanju Associated Pressa, raskid partnerstva dolazi svega sedam meseci nakon što je Kristy Coventry preuzela funkciju predsednice IOC-a. Iako razlozi za raskid nisu javno objavljeni, spekuliše se da su razlike u pristupu i vrednostima bile ključne — IOC nastoji da privuče mlađu publiku kroz e-sport, ali uz očuvanje „olimpijskih vrednosti“ i etičkih standarda.

Saudijska Arabija, s druge strane, razvija svoj Esports World Cup, koji uključuje popularne žanrove poput MOBA, pucačina i borilačkih igara.

Dok IOC pokušava da uskladi imidž „čistog olimpijskog duha“ sa dinamičnim svetom video-igara, biće mu teško da pronađe ravnotežu između sportskog integriteta i privlačnosti e-sport publike — naročito u industriji koja je već duboko komercijalizovana i kompetitivna.

Izvor: Engadget