Preklopivi Microsoft Sufrace

Microsoft radi na novom, misterioznom Surface uređaju sa kodnim imenom Andromeda. Do sada su se informacije o njemu pojavljivale u patentima i sporadičnim izveštajima, a interesantno je da se u svima njima pojavljuje dual-display dizajn. Prema Microsoft-ovim internim dokumentima to bi trebalo da bude džepna verzija Surface uređaja sa tehnologijom koja će umanjiti, ako ne i ukloniti liniju između tipova proizvoda za koje smo do sada mogli da kažemo da spadaju u PC ili mobilnu grupu.

Microsoft je originalno predstavio Surface RT i Surface Pro uređaje pre šest godina i oni su bili dizajnirani da kreiraju novu kategoriju proizvoda koja će smanjiti razlike između laptopa i tableta. U tom svetlu Andromeda projekat i te kako ima smisla jer želi da umanji razliku između računara i mobilnog telefona. Prema dostupnim informacijama, eksperimentiše se sa upotrebom stylus-a kao osnovnog ulaznog sistema za Andromedu, jer je on osmišljen kao uređaj koji će moći da se preklopi i rasklopi kao knjiga, dok će olovka da se upotrebljava za pisanje digitalnim mastilom. Prototipi koji su do sada napravljeni uključuju olovke i aplikacije koje podsećaju na Notepad za hvatanje beleški.

S obzirom da je u pitanju još uvek rana faza razvoja, Microsoft još uvek nije odlučio da li će koristiti Intel ili Qualcomm procesore, pošto postoje prototipi zasnovani na obe platforme. Izvori bliski Microsoft-u kažu da ova kompanija vidi Andromedu kao jedinstveni odgovor na neuspeh Windows Phone platforme, ali isto tako kažu da i ovaj projekat može biti prekinut u bilo kom trenutku razvoja. S obzirom da je interni plan da se projekat Andromeda završi tokom ove godine, nećemo mnogo čekati da vidimo hoćemo li dobiti prvi preklopivi telefon/PC ili od toga neće biti ništa.

