Preko Xbox konzola možete igrati na GeForce Now servisu

Iako vlasnici Xbox-a čekaju da Microsoft uključi sopstvenu uslugu igranja u cloud-u na konzolama, oni imaju druge načine za strimovanje igara. Ažuriranje u septembru donelo je pretraživač Microsoft Edge na konzolama Xbox One i Series X/S, omogućavajući igračima pristup Google Stadia platformi.

GeForce Now je sada dostupan u beta verziji na Microsoft Edge-u

Počevši od danas, korisnici mogu da pokrenu PC igre i preko NVIDIA GeForce Now-a. GeForce Now je sada dostupan u beta verziji na Edge-u, stvarajući priliku Xbox korisnicima da igraju stotine igara koje bi inače propustili. GeForce Now je besplatan za jednosatne sesije iako je rezolucija ograničena na 1080p. NVIDIA je upravo predstavila novi, skuplji plan koji obećava strimovanje igre u 1440p pri brzini do 120 fps na PC-u i Mac-u i u 4K HDR pri 60 fps na NVIDIA Shield TV-u.

Microsoft je rekao da će ove praznične sezone doneti Xbox Game Pass Ultimate funkciju igranja u cloud-u na konzolama. Uprkos tome, zahvaljujući GeForce Now, igrači Xbox One i Xbox Series X/S sada imaju pristup nekim velikim ekskluzivnim PC naslovima, kao što su League of Legends i Dota 2, bez potrebe za opremom za igre.

