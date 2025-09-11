Prekomerno oslanjanje na veštačku inteligenciju ili ljude može pogoršati sajber bezbednost 



Nova anketa kompanije Hack The Box pokazuje da bi timovi trebalo da ujedine svoje ljudske i AI resurse kako bi se suočili sa rastućim izazovima u oblasti sajber bezbednosti.

Oblasti kao što su bezbedno programiranje, veb i klaud tehnologije imale su najniže stope rešavanja

Centar za sajber bezbednost Hack The Box objavio je Izveštaj o referentnim veštinama u sajber bezbednosti za 2025. godinu, u kojem se ističe uloga veštačke inteligencije (AI) kao pomoćnika u bezbednosti i člana tima za sajber zaštitu.

Hack The Box je prikupio podatke na osnovu učinka 4.549 učesnika iz celog sveta koji su krajem maja ove godine učestvovali na “Capture the Flag” događaju, kao i povratne informacije od 120 učesnika koji su popunili anketu nakon događaja.

Rezultati ukazuju da, iako značajan broj sajber bezbednosnih timova počinje da usvaja AI tehnologije kao pomoć u rešavanju složenih problema iz ove oblasti, većina se ipak ne oslanja isključivo na njih kako bi sprovodili bezbednosne aktivnosti.

Dok je 44% učesnika ankete koristilo AI alate tokom događaja, uglavnom za objašnjenje sintakse i koncepata, manje od 8% timova je u potpunosti koristilo ovu tehnologiju za rešavanje zadatka, što sugeriše da AI još uvek ima pomoćnu, a ne ključnu ulogu. Čak 66% timova nije koristilo AI uopšte.

Prema izveštaju, izazovi u oblastima kao što su bezbedno programiranje, veb i klaud tehnologije imale su najniže stope rešavanja, uprkos njihovoj ključnosti za digitalnu infrastrukturu i operacije. Izveštaj sugeriše da su AI alati najefikasniji kada se koriste u kombinaciji sa ljudskim znanjem i sposobnostima, jer ove dve komponente imaju komplementarne osobine.

Rezultati pokazuju da AI može brzo da obavlja zadatke koji inače oduzimaju mnogo vremena, ali da ne može da zameni ljudski sud u situacijama koje zahtevaju intuiciju i širi kontekst.

„Prekomerno oslanjanje na jedan resurs, bilo da su to ljudi ili AI alati, može pojačati postojeće bezbednosne slabosti i uvesti suptilne, teško uočljive ranjivosti“, navodi se u izveštaju.

Komentarišući izveštaj, Haris Pijlarinos, osnivač i direktor Hack The Box-a, rekao je:

„AI bez sumnje pomaže timovima da rade brže, ali treba da služi kao podrška bezbednosnim naporima, a ne kao zamena za ljudsko znanje. Najefikasnija bezbednost se postiže kada se AI koristi u saradnji sa visoko obučenim timom, koji može da donosi odluke uz pomoć automatizovanih podataka i AI alata.“

„Ohrabrujuće je što timovi počinju da koriste AI za osnovnu podršku tokom ovogodišnjeg Cyber Skills Benchmark-a, ali postoji prostor za napredak. Sledeći korak je praćenje performansi AI-ja i ljudi zajedno kako bi se razvile proaktivne bezbednosne prakse.“

Izvor: Siliconrepublic