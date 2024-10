Premijera lidera u svojoj klasi: Ekskluzivno predstavljen novi BMW X3 impresivnih performansi

U najsportskijem izdanju do sada, sa performansama koje ostavljaju bez daha, premijerno je predstavljen potpuno novi model BMW X3 četvrte generacije, koji donosi revolucionarne inovacije. Ovaj impresivni BMW novitet, koji je dominantan predvodnik automobila svoje klase, ekskluzivno je prikazan u The BMW Store-u (Galerija Beograd) u okviru manifestacije „Galerija automobila Srbije 2024“ powered by Mondo.

Potpuno novi BMW X3 dolazi u većim dimenzijama od svog prethodnika sa prostranijim i još komfornijim enterijerom. Moderan dizajnerski jezik definiše čitavu siluetu automobila dajući mu gracioznu i samouverenu auru. Prednji deo poseduje inovativno dizajniranu BMW masku, koja odiše modernošću, a opciono je dostupno i BMW Iconic Glow osvetljenje koje novi BMW X3 posebno izdvaja u odnosu na druge.

Enterijer novog BMW X3 spaja SUV funkcionalnost sa velikim i stilizovanim prostorom omogućavajući besprekornu udobnost koja vožnju pretvara u istinsko uživanje. Luksuzan doživljaj upotpunjen je visokokvalitetnim elementima sa vrhunskom završnom obradom uz novodizajnirana sedišta koja su presvučena Econeer-om. Veganza i BMW Individual Merino kožne presvlake su dostupne kao opcija.

Novi BMW zakrivljeni ekran, BMW Interaction Bar i ručica menjača definišu izuzetno moderan i atraktivan izgled koji karakteriše aktuelni BMW dizajn usredsređen na vozača. Kvalitetni materijali, bogata standardna oprema, napredna digitalizacija i novi BMW iDrive sa QuickSelect-om zasnovan na BMW-ovom Operativnom sistemu 9 dodatno upotpunjuju vrhunski ambijent. Napredan BMW iDrive sistem unapređen je mogućnošću intuitivnog upravljanja glasovnim komandama i dodirom.

Potpuno novi BMW X3 nudi širok asortiman standardnih i opcionih sistema za poluautonomnu vožnju i parkiranje, dok opcioni Parking Assistant Professional omogućava kontrolu parkiranja i opštih manevara izvan automobila i to uz pomoć pametnog telefona. Pored dodatnih sistema asistencije, raznovrsna standardna specifikacija nudi mnoštvo funkcija koje povećavaju neponovljivi užitak u vožnji poput BMW ID i My BMW aplikacije koje olakšavaju personalizaciju korisničkog iskustva.

Portfolio pogonskih agregata se sastoji ne samo od efikasnih benzinskih i dizel motora, već i od plug-in hibridnog sistema najnovije generacije. Sve verzije povezane su sa osmostepenim Steptronic menjačem, uključujući ručice za menjanje brzina na volanu kao standard. Pa tako Plug-in hibridna verzija BMW X3 30e xDrive sada ima električni domet od 81–90km po WLTP ciklusu, dok BMW X3 M50 xDrive ima najsnažniji šestocilindrični redni benzinski motor koji je do sada ugrađen u M Performance model i ubrzava od 0 do 100 km/h za 4,6 sekundi.

Potpuno novi BMW X3 premijerno je izložen u The BMW Store-u u Galeriji Beograd do 27. oktobra, a njegova cena kreće od 59.800 evra.

