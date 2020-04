Premijum funkcije Google Meet-a besplatne do 30. septembra

Google produžava vremenski period do kada će njegove premijum funkcije za video chat biti dostupne školama i drugim organizacijama. Preimenovani softver kompanije Google Meet kompanije sada će biti otvoren za sve korisnike G Suite-a do 30. septembra.

Kompanija je ranije najavila da će premijum funkcije za Meet biti dostupne svim korisnicima G Suite i G Suite for Education do 1. jula. Premijum karakteristike uključuju mogućnost do 250 učesnika da se pridruže pozivu, live strim podršku za do 100.000 gledalaca i mogućnost snimanja i čuvanja poziva.

Od tada kompanija kaže da svakodnevno dobija do dva miliona novih korisnika Meet-a, sa više od 100 miliona učenika i nastavnika koji koriste Google Classroom, paket obrazovnih alata, koji uključuje Google Meet.

We’re now supporting 2M+ new users on Google Meet each day, and 100M students+educators on Google Classroom. To help businesses & schools stay connected, we’ve extended free access to advanced features of Meet to all @GSuite customers through Sep 30, 2020. https://t.co/RLveeT1D4z

— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 9, 2020