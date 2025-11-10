Preminuo Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Press-a

S tugom i bolom u srcu obaveštavamo javnost da je u Beogradu 10.11. 2025. godine nakon kraće i teške bolesti preminuo naš prijatelj, mentor, kolega, glavni odgovorni urednik i vlasnik PC Press-a, Dejan Ristanović.

Dejan je rođen u Beogradu, 16. aprila 1963. godine, gde je proveo čitav svoj život, a posebno je bio ponosan na činjenicu da je bio učenik Matematičke gimnazije u Beogradu, generacije koja je završila školovanje 1981. godine, što je u neku ruku obeležilo njegov dalji tok života, poznanstva i druženja sa brojnim prijateljima iz zemlje i inostranstva.

Jedan je od pionira medija posvećenih tehnologijama i računarima na prostorima bivše Jugoslavije. Autor je specijalnog izdanja časopisa „Galaksija“ pod nazivom „Računari u vašoj kući“, objavljenog u decembru 1983. godine. U tom izdanju se nalazilo šematsko uputstvo za izgradnju računara Galaksija, razvijenog od strane velikog prijatelja, Voje Antonića. „Galaksija“ računar je ušao u svojevrsnu računarsku legendu na ovim prostorima, a nedavno je u okviru projekta reprinta „Računara u vašoj kući“ i re-izdanja osavremenjenog retro-računara „Galaksija“ novim generacijama omogućeno da steknu uvid u pionirsku eru računarstva na prostorima Srbije i Jugoslavije.

Dejan Ristanović je bio dugogodišnji urednik časopisa Računari, da bi marta 1995. godine pokrenuo časopis „PC“ zajedno sa Vesnom Čarknajev i Zoranom Životićem. „PC“, široj javnosti poznat i kao „PC Press“ do danas uspešno posluje u papirnoj i internet formi i Dejan je svoj medij do poslednjeg dana hrabro i bez ikakvog žaljenja uređivao i vodio.

Dokazao je da se nove tehnologije mogu pretočiti u odličan biznis kada je zajedno sa Zoranom Životićem u novembru 1989. godine osnovao Sezam, koji je najpre izrastao u veliki BBS, a potom prerastao u jednog od najvećeg i najpoznatijeg Internet provajdera na ovim prostorima, SezamPro Online, sa pristupnim tačkama u čitavoj Srbiji, koji je 2005. godine ponudio korisnicima ADSL. Od decembra 2009. godine SezamPro je deo Orion Telekom holdinga.

Za sebe je voleo da kaže da njegova biografija ne počinje rođenjem, već 23. jula 1979. godine, kada je kupio svoj prvi računar, Texas Instruments 58. Upravo tih 500 bajta memorije, danas nezamislivo malih, je pokrenulo iskru koja ga je pratila celog života, bilo kroz programiranje, medijski rad, tehnološke kompanije, i ispunjavala sve aspekte njegovog života, uz sitne promene koje su se dešavale kroz vreme koje je ostalo za nama.

Uz pomenute aktivnosti, Dejan se bavio programiranjem, konsultantskim poslovima i projektovanjem računarskih sistema. Najčešće je kreirao raznorazne baze podataka, programe za prelom specifičnog teksta i mikroprocesorski softver. U časopisu “PC” je objavio veliki broj tekstova, koautor je 15 knjiga: “PC 95” , “Internet”, “PC 97” , “PC 98”, “PC 2000”, “PC Softver za početnike”, “DTP za poslovne korisnike”, “Windows XP na srpskom” (u ćiriličnoj i latiničnoj varijanti), PC Almanah softvera, PC Softver 2005, “PC Vodič kroz primene računara”, “PC 1000 – 1000 lakih rešenja za 1000 računarskih problema” i “Office i Vista na radnom mestu”. Učestvovao je u organizaciji brojnih uspešnih seminara i skupova, uključujući i našu konferenciju BIZIT.

Dejanov poslednji veliki izdavački poduhvat je bila monografija „Naših 30 godina: Tehnologija, ljudi i vizije“, objavljena na 480 strana kao deo velike proslave PC Press-ovog jubileja!

Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.