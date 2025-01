Pretplata na Photoshop i Lightroom ozbiljno poskupljuje

Sve poskupljuje – od namirnica, do Netflix-a, pa i Adobe prati trendove. To znači da će komplet softvera za obradu fotografija uskoro poskupeti, i to ne malo.

Talas poskupljenja digitalnih usluga nije ništa novo, pa Adobe već neko vreme svoje korisnike obaveštava o novim cenama – do sada se za 9,99 dolara dobijao set najpopularnijih alata za obradu slika, kao i 20GB prostora za skladištenje u cloud-u. Nova cena će skočiti na 14, 99 dolara za one koji već imaju ovaj paket, a novim korisnicima ubuduće neće biti dostupan.

Mesečna pretplata koja uključuje samo Lightroom će sa 9,99 skočiti na 11,99 dolara, a odluka stupa na snagu 15. januara i biće primenjivana na sve nove korisnike, dok će stari po novom plaćati već prvog sledećeg meseca. Iz kompanije kažu da je ovo prvo poskupljenje posle deset godina, što je omiljeni izgovor svih koji povećavaju cene.

Oni koji su kupili godišnje pakete će poskupljenje osetiti tek kad im istekne pretplata – svi koji plate za 12 meseci unapred će do 15. za to izdvajati 119,88 dolara. I paket pretplate za fotografe ostaje isti, uključuje 1TB prostora za skladištenje i košta 19,99 dolara mesečno, ili 238,88 godišnje.

Cene izvan Sjedinjenih Američkih Država će biti još veće, a najviše će biti pogođeni oni koji žele samo početničke alate, jer će taj paket, koji je do sada koštao oko 10 dolara, ubuduće koštati duplo više.

