Preuzmite besplatne Epic igre i uštedite preko 70 evra

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to The Callisto Protocol i Gigantic: Rampage Edition. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 29. avgusta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Callisto Protocol je horor igra u kojoj se beži od užasa, a tu je i glavni zadatak koji mora da otkrije mračne tajne Jupiterovog meseca Calisto. Igra preživljavanja se dakle odvija daleko od Zemlje, a radnja je smeštena 300 godina u budućnost. Centralni lik je Jacob Lee koji je nekako uspeo da se izvuče iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem. Kaznu je služio baš na pomenutom mesecu, a zaplet počinje kad drugi zatvorenici krenu da se transformišu u čudovišta.

Gigantic: Rampage Edition je šarena igra s puno pucnjave. Multiplejer omogućava udruživanje s drugim igračima, a grupa potom trči da se sukobi s protivnicima i osvoji njihovog Guardiana. Neki je već nazivaju kultnom igrom (a izašla je 2024. godine) i tvrde da je neverovatno zabavna. Najveći problem je to što u ovaj svet još uvek nije ušlo dovoljno igrača – svi valjda čekaju da je drugi probaju, a iskustvo će biti još bolje kad se baza onih koji igraju bude uvećala.

Ljubitelji borbi u izmišljenim svetovima će uživati, a vrlo dobre ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – The Callisto Protocol inače košta oko 54 evra, a Gigantic: Rampage Edition oko 18 evra.

