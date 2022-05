Prevare putem deljenja ekrana su u porastu

Uprava za finansijsko ponašanje (Financial Conduct Authotity – FCA) upozorava na ljude koji se predstavljaju kao investicioni savetnici putem platformi za sastanke na mreži.

Nudeći pomoć i zaradu, kradu žrtve

Oni traže od svoje žrtve da podeli ekran i omogući daljinski pristup – koji predaje kontrolu nad njihovim uređajem i, potencijalno, njihovim bankovnim računom. Oko 2.100 slučajeva prijavljeno je FCA od jula 2020, a ukradeno je više od 25 miliona funti u 15 meseci od januara 2021. FCA je saopštila da je broj prevara sa deljenjem ekrana porastao za 86 odsto na 683 u šest meseci od jula do decembra 2021. u poređenju sa 367 u istom periodu prethodne godine. Deljenje ekrana je postalo uobičajen deo radnog života, jer ljudi koriste popularne programe za sastanke na mreži u svom poslu.

Softver za daljinski pristup je legitiman alat za usluge poput IT podrške za rešavanje problema lez fizičkog prisustva. Ali prevaranti sve više koriste ovu mogućnost kako bi namamili žrtve da im daju više od samo slike svog ekrana – kontrolu nad svojim računarom, bilo proširenjem dozvola ili preuzimanjem softvera za daljinski pristup, dajući im direktan pristup bankovnim računima na mreži. To takođe znači da mogu da instaliraju sopstveni malver koji im daje potpun pristup u bilo kom trenutku. Kriminalci to rade pod maskom pomoći – nudeći uspostavljanje nove investicione šeme i praćenje. Jedna žrtva prevare, koja je želela da ostane anonimna, kaže da je izgubila hiljade funti od prevaranta, nakon što je pokušala da pronađe nova ulaganja kako bi povećala svoju ušteđevinu. Nazvala ju je naizgled legitimna investiciona kompanija u proleće 2021. i rekla da može da vidi značajan povraćaj na početnu investiciju od 250 funti.

Nisu rekli da je softver bilo šta drugo osim investicionog alata, tako da nisam imala pojma šta bi to zapravo uradilo, rekla je ona. Tokom narednih šest meseci, žena je bila podstaknuta da ulaže više, verujući da se njena ulaganja isplaćuju. Ali do tog trenutka, prevaranti su iscrpili njen penzioni fond za 48.000 funti i podigli još 40.000 funti kredita na njeno ime. Nisam znala šta se dešava dok sve nije nestalo, kaže ona. Mark Stjuard, izvršni direktor za sprovođenje u FCA, rekao je: „Investicione prevare se mogu dešavati tokom mnogo meseci, ali deljenje ekrana bez odgovarajućih provera može promeniti sve u trenu“.

Ako prevaranti preuzmu kontrolu nad vašim računarom, to im daje „pristup vašim osetljivim bankarskim i investicionim informacijama, slobodu pregledanja u slobodno vreme i mogućnost da uzimaju sve detalje koje žele“, dodaje g. Stjuard. Veb lokacija FCA ScamSmart ima dodatne savete. Ako ste svoj ekran podelili sa prevarantom, pokušajte da vratite kontrolu nad svojim uređajem pomoću dugmeta za prekid veze, što će vam omogućiti da prekinete sesiju. Iz predostrožnosti, možete isključiti Wi-Fi na ruteru ili isključiti mrežni kabl da biste u potpunosti isključili bilo koju spoljnu vezu.

Izvor: Bbc

