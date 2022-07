Prijatelji od početka: Željko Tomić, OSA

OSA i PC Press sarađuju već više od 27 godina. Kompanija je osnovana 1989. na ekspertizi Autodesk softvera. Danas je zagazila duboko u svet DMS-a i primene veštačke inteligencije.

Malo je IT firmi u našoj zemlji koje postoje tri i više decenija i s kojima PC Press sarađuje od osnivanja do danas. U čemu je tajna vaše dugovečnosti?

U tome što nismo jurili profit, već strateški razvoj, dugoročni, partnerski odnos s našim kupcima i timski duh i zadovoljstvo zaposlenih. Naša deviza bila je i ostala „pOSAo čine ljudi!“ Preduzetnici nemaju pravo na predaju i odustajanje. Nisu u pitanju samo zaposleni već i njihove porodice koje zavise od rezultata poslovanja firme. I kad nema rešenja, treba ga naći. Za ove 33 godine, koje su iza nas, bilo je zaista puno izazova. Dovoljno je samo reći da smo promenili dva društvena sistema (samoupravni socijalizam i liberalni kapitalizam) i četiri države.

Podsetite nas na nastanak i prve godine rasta vaše kompanije.

Kompanija je osnovana 22. septembra 1989. na ekspertizi i poznavanju Autodesk-ovih softvera i tehnologije. Partnerstvo sa Autodesk-om nam je omogućilo širenje i po horizontali i po vertikali. Od samog početka smo ulagali u sopstveni razvoj softverskih rešenja i usluga, a ubrzo postajemo i partneri kompanije Oce koju će kasnije kupiti Canon.

Osnivanje se poklopilo sa zlatnom godinom monetarne stabilnosti, poznatom kao godina Ante Markovića. Nažalost, to je kratko trajalo. Došla su vremena hiperinflacije, ekonomskih sankcija, ratova i raspada država. Uprkos tome, OSA je pratila svoju viziju i strategiju rasta i razvoja. Prvi smo počeli sa skeniranjem tehničke dokumentacije, unatoč preovalađujućoj tehnologiji mikrofilmovanja. Vrlo brzo smo otpočeli razvoj DMS-a (softvera za upravljanje dokumentacijom) i bili smo pioniri u modelovanju objekata i vizuelizaciji i animaciji arhitektonskih objekata uz pomoć računara i Autodesk-ovog softvera.

Kojih se uspeha najradije sećate? A šta nikako ne biste ponovo uradili kada biste sve iz početka?

Na svu sreću, ima više uspeha kojih se rado sećam od grešaka koje smo pravili. Uspešno smo završili informacione sisteme za automatsko informisanje i automatsku registraciju putnika i prtljaga na šest aerodroma u Sibiru, od 1993. do 2000. godine, u vreme kada u Srbiji nije moglo skoro ništa da se radi.

Negde u to vreme smo na Kipru razvili uslugu vizuelizacije i animacije arhitektonskih objekata, pa smo tako dobili posao izrade kataloga turističkog kompleksa Porto Sani (Sani Beach na Halkidikiju u Grčkoj), na osnovu koga su na Londonskoj turističkoj berzi prodavali aranžmane za sledeću sezonu, pre nego što je i počela izgradnja kompleksa. Ovo sve danas deluje jednostavno, ali tada su to bili pionirski poduhvati.

Opremili smo i pustili u rad 2002. godine Printing centar Telekoma Srbija, čime smo prvi doneli u Srbiju i region najsavremeniju tehnologiju i opremu za produkcionu transakcionu štampu i automatsko kovertiranje. Izabrani smo 2011. za Autodesk distributera za Adriatik region (zemlje bivše Jugoslavije i Albanija).

Kada bih počinjao sve iz početka, ne bih ulazio u široke programe razvoja. U principu se sve može napraviti, ali je pitanje strateškog pravca i isplativosti.

Računarsko tržište karakterišu česte i brze promene. Kako izgleda budućnost iz vaše perspektive? Koji su dalji pravci razvoja i širenja biznisa?

Ako ne pratite promene, brzo ćete nestati s računarskog tržišta. Budućnost je, kao i vreme od 33 godine koje je iza nas, puna izazova. Celoživotno učenje i praćenje promena bilo je i biće ključ uspeha.

Digitalizacija je zahvatila sve grane industrije i poljoprivrede, ali i sve pore svakodnevnog života. I to ne zato što je to trend, nego zato što je to imperativ održivog razvoja i konkurentnosti. Pandemija je to još više potencirala. Ljudi su bili prisiljeni da rade od kuće, ali im je dokumentacija bila u firmi.

To je nametalo potrebu za DMS softverom koji će zaposlenima u svakom trenutku omogućiti pristup poslovnoj dokumentaciji i upravljanje njome. Najnovija primena elektronskih faktura je inicirala proširenje našeg DMS rešenja koje sada zadovoljava i ovu potrebu.

Primena veštačke inteligencije u najrazličitijim industrijama, ali i u svakodnevnom životu, doživeće veliku ekspanziju. Dobro je što je naša zemlja, među retkima, usvojila nacionalnu strategiju za razvoj veštačke inteligencije i time stvorila bazu za razvoj te oblasti u IT-ju. Platforme i aplikativna rešenja na cloud-u, bez geografskih granica tržišta, to su pravci razvoja i širenja biznisa.

Da li, uz sve promene, postoje neki principi vašeg poslovanja koji se nisu promenili?

Prvi i osnovni princip je praćenje tih promena i adekvatno prilagođavanje. A onda dolaze svi oni principi koji su nam i omogućili, kako ste vi to rekli, dugovečnost: strateški razvoj, dugoročni, partnerski odnos s našim kupcima i timski duh i zadovoljstvo zaposlenih. Kada na kraju dana ukrstite sve principe menadžmenta, marketinga, organizacije, kompanijske kulture, odnosa sa zaposlenima i odnosa s kupcima, sve se svodi na poverenje. A ono se sporo gradi, a brzo gubi. Uvek to treba imati na umu.

Koji su vaši planovi za narednih desetak godina?

Priprema kompanije, osnivača i naslednika za uspešnu tranziciju poslovanja na novu generaciju.

Ja sam 2017. godine objavio knjigu „Uvek bolja verzija“, s podnaslovom Priručnik za preživljavanje: kako voditi kompaniju kroz hiperinflaciju, ekonomske sankcije, ratove i raspad država, sačuvati je i dalje razvijati. Krizni menadžment je aktuelniji nego ikad. Pandemija, a potom rat u Ukrajini i zabrinjavajuća inflacija, potenciraju značaj liderstva u doba krize. Mi koji vodimo kompanije 30 i više godina smo, nažalost, imali prilike to da naučimo na primerima iz života. To me kvalifikuje za konsultantske usluge u oblasti razvoja poslovanja i kriznog menadžmenta. A ko zna, možda napišem i nastavak knjige „Uvek bolja verzija“.

