Prijave za humanitarni IT turnir CS:GO Vol.4 su počele!

Domaće IT kompanije i ovog proleća tradicionalno će se okupiti na humanitarnom turniru u Counter Strike-u. Četvrti po redu HIT turnir, ove godine održava se od 03. do 06. aprila, a kompanije svoje timove mogu prijaviti do 31. marta.

Motivisani i inspirisani prošlogodišnjim uspehom turnirom i plemenitim ciljem, a imajući u vidu potrebe porodilišta širom Srbije, kompanije će i u ovoj godini igrati za njih i zajednički poduhvat posvetiti najmlađima i njihovim majkama.

U 2022. godini, kroz javnu anonimnu anketu, svi gradjani su mogli da glasaju za jedno od ukupno 58 porodilišta u Srbiji kojem će biti uručena donacija HIT turnira. Prikupljeni fond od 2,2 miliona dinara uručen je porodilištu u Priboju za potrebnu medicinsku opremu i aparate.

Učešće na turniru je besplatno, a sve domaće IT kompanije mogu prijaviti najviše do 3 tima i donirati željeni novčani iznos u zajednički fond. Kao i prethodnih godina, start u iznosu od million dinara donira kompanija Quantox Technology. Sva sakupljena sredstva biće usmerena na porodilište koje će ponovo biti odabrano javnom anketom.

HIT CS:GO je Counter Strike turnir humanitarnog karaktera u kojem svakog proleća, ljubitelji ove igre iz IT zajednice mogu da odmere snage i budu humani.

Ovo je četvrto okupljanje gejmera na turniru gde je svake godine sve veći broj prijavljenih ekipa iz IT kompanija širom Srbije. Čak 42 tima prošle godine prošlo je kroz format online takmičenja koji podrazumeva najpre kvalifikacione, a zatim finalne mečeve. Za sve koji vole dobro druženje, zdravo takmičenje i CS:GO, ovo su četiri dana u znaku Counter Strike-a koja se ne propuštaju!

Organizovan je i prenos mečeva, a link za stream će se naći na sajtu turnira https://hitturnir.com/ gde možete prijaviti svoj tim i pridružiti se takmičenju.

Uz poruku – Vreme je da zaigramo JOŠ jače – IT kompanije će i ove godine pokazati da je uz sjajno druženje prava pobeda humanost.

