Prijave za podršku pri apliciranju na StarTech konkurs produžene do 15. maja

Svi zainteresovani inovatori koji žele da osvoje StarTech grant do 50.000 evra dobili su još nekoliko dana, do 15. maja, da se prijave za stručnu podršku u pripremi aplikacije za konkurs. Datum za podnošenje finalnih prijava neće se menjati i ostaje 31. maj do 18 časova.

“Ovogodišnji StarTech konkurs ima veći fokus na inovacije koje su bliže izlasku na tržište, zbog čega je poziv otvoren za već registrovane firme. Podršku, u ukupnom iznosu od oko pola miliona američkih dolara će dobiti oko deset inovativnih kompanija ili preduzetnika registrovanih od početka 2015. do kraja 2023. godine” – objašnjava direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević, i najavljuje da će sledećeg proleća biti objavljen novi poziv te da oni koji sada možda ne ispunjavaju neophodne uslove mogu da se pripreme za naredni ciklus.

Konkurs je otvoren za sve sektore, kao i dosad – od informacionih tehnologija i elektronike preko prehrambene i mašinske industrije do konsaltinga i zaštite životne sredine. Kako navodi naš sagovornik, konkurs je fleksibilniji od drugih, jer dobijena sredstva mogu da se koriste i za ljudske resurse i marketing. Vasiljević ističe da je novina to što konkurs od ove godine obuhvata i Program ubrzanog razvoja koji donosi niz obuka, mentorstvo i podršku na putu do izlaska na tržište, uključujući finansiranje učešća na međunarodnim sajmovima i susreta sa potencijalnim investitorima i kupcima proizvoda i usluga.

Projekat je za tri godine sa oko tri miliona dolara bespovratnih sredstava podržao 82 inovacije, a zahvaljujući idejama dosadašnjih StarTech “zvezda” građani Srbije mogu da putem senzora prate telesnu temperaturu beba, da aplikaciji prepuste izbor najboljeg kandidata za radno mesto, odrede fer cenu automobila koji žele da kupe, koriste probiotik za dijabetes, a dostupna im je i ambalaža i pribor za jelo od 100% prirodnog materijala… Uz podršku ovog programa prvi mobilni CT skener stigao je na tržište Amerike, a preparat protiv heliko bakterije dobio je dozvolu institucija SAD.

Podsetimo, StarTech je prvi projekat za promociju inovacija i digitalne transformacije privrede u Srbiji koji je pokrenula jedna privatna kompanija. Šestogodišnju podršku domaćim inovatorima, u ukupnoj vrednosti od osam miliona dolara, obezbedila je kompanija Philip Morris, a projekat sprovodi NALED u saradnji sa Vladom Srbije i organzacijom ENECA.

Više informacija o programu i uputstva za prijavu na konkurs, svi zainteresovani mogu da nađu na internet sajtu www.startech.org.rs , kao i putem kontakt centra na adresi info@startech.org.rs i broju telefona 0800 000020.

