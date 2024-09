Primena grafičkih efekata nad Excel slikama

Nakon što dodate sliku u Excel dokument ponekad će se javiti potreba da je dodatno obradite. Excel poseduje puno korisnih alata pomoću kojih možete da dodate različite efekte ili filtere koji se mogu uporediti sa onima koji postoje u PhotoShop-u. Hajde da vidimo kako se oni koriste…

Nakon što ste dodali i selektovali sliku u radnom listu, pojaviće se Picture Format kontekstni ribon u kome se nalaze opcije za obradu slike. Opcija Place in a Cell smešta sliku u ćeliju. O ovome će biti reč u nekom od narednih tekstova. Opcija Remove Background služi za uklanjanje pozadine. Naime, nekada će se dogoditi da imate neki objekat na slici, npr. mačku, gde želite da zadržite taj objekat a uklonite sve ostalo. Ovo postižete pokretanjem navedene opcije.

Nakon što pokrenete Remove Background pojaviće se kontekstni ribon sa nekoliko novih opcija. Excel će automatski probati da prepozna ono što želite da zadržite, ali retko će u tome imati 100% uspeha. Opcije Mark Areas to Keep i Mark Areas to Remove pomažu da ručno izaberete delove slike koje ćete zadržati ili odbaciti. Discard All Changes ignoriše sve promene, a Keep All Changes prihvata promene i zadržava oblasti koje ste odabrali.

Meni Corrections sadrži bazično dve grupe opcija. Sharpen/Soften pomoći će da izoštrite ili zamaglite sliku. Brightness/Contrast služe za podešavanje osvetljenja i kontrasta.

Ovaj meni je organizovan kao paleta opcija, ali ako želite da detaljno podešavate pojedine osobine izgleda slike izabereite Picture Correction Options. Ovom akcijom otvorićete panel sa desne strane prozora u okviru koga možete ručno da podešavate izgled.

Meni Color sadrži opciju za manipulaciju bojama prikazanim na slici. Možete menjati zasićenost (Color Saturation), ton boje (Color Tone) ili da potpuno izmenite odnos prikaza boja (Recolor). U ponudi je još nekoliko opcija pomoću kojih možete detaljno da podešavate boje.

Opcija Artistic Effects omogućava primenu filtera, sličnim onim u PhotoShop-u, pomoću kojih možete da izmenite izgled slike.

Opcija Transparency pomaže da, u zadatom opsegu, sliku učinite providnom.

Opcija Reset Picture služi za ukidanje svih promena (vraćanje slike na početna podešavanja). Change Picture koristi se za zamenu slike nekom drugom. Opcija Compress Pictures koristi se za kompresovanje slika kako bi se optimizovala veličina Excel datoteke. Naime, u zavisnosti od namene dokumenta koristićemo različite rezolucije prikaza slike, ali u većini Excel dokumenata rezolucija od 96 PPI sasvim je dovoljna da slika izgleda lepo, a da ne zauzima previše prostora.

