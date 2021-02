Pripremite se za sastanak u green room-u Google Meet-a 

Google dodaje novu funkciju koja će vam omogućiti pregled kvaliteta zvuka i videa pre nego što se pridružite sastanku.

Uskoro će svim korisnicima biti dostupna nova funkcija

Funkcija dodaje novo “Check your audio and video” dugme, na ekranu koje se pojavljuje neposredno pre nego što se pridružite sastanku, kako biste brzo proverili da li vaše podešavanje radi kako je predviđeno. Google je najavio novu funkciju u nedavnom postu na blogu Updates Workspace-a, ističući kako će vam to pomoći da otkrijete probleme sa zvukom i videom. U postu Google otkriva da će vas novo “Check your audio and video” dugme, odvesti na novu stranicu „green room-a“, na kojoj ćete moći da pregledate svoj audio i video.

To će vam pomoći da uočite probleme poput nenamerno mutiranog mikrofona, sekundarnog monitora sa nedostajućom konekcijom za slušalice ili zvučnik ili druge probleme sa zvukom poput lošeg kvaliteta – i to sve pre nego što se pridružite video pozivu. Green room Google Meet će vam pokazati video feed sa vaše web kamere, koji će vam pomoći da na brzinu proverite kvalitet video zapisa. Ispod video fida, naći ćete tri opcije uređaja koje će vam omogućiti da odaberete željeni mikrofon, zvučnik i kameru. Kada budete zadovoljni kvalitetom, možete da kliknete na dugme „Next“ na dnu da biste potvrdili podešavanja i zatim se pridružili sastanku.

Post dalje otkriva da je već započelo uvođenje nove funkcije koja će stići do svih korisnika Google Meet-a u narednih nekoliko nedelja. Vredi napomenuti da će funkcija biti dostupna korisnicima Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard i Enterprise Plus. Pored toga, biće dostupan i korisnicima G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education i neprofitnim organizacijama.

Izvor: Xda-developers

