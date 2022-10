Pritisci: Apple mora da menja Lightning port

Već se neko vreme priča o tome da će svi, pa i Apple, morati da pređu na USB-C standard za punjače, a kao rok se navodi jesen 2024. godine.

Evropski parlament je 5.oktobra potvrdio da usvajanje standarda teče po planu, što znači da će nakon naznačenog roka svi telefoni, tableti, digitalne kamere, tastature, miševi, slušalice, prenosivi zvučnici, te drugi uređaji koji se prodaju na području Evropske unije, do kraja 2024. morati da stižu s USB-C ulazima. Kada su punjači za laptop uređaje u pitanju, rok je proleće 2026. godine. Uredbom se zahteva i da svi punjači imaju iste brzine punjenja. Pravila se naravno odnose samo na uređaje koji budu proizvedeni nakon naznačenih rokova.

To znači da će se svi uređaji u zemljama Unije dobiti univerzalni ulaz za punjenje. O univerzalnim punjačima se već dugo sanja – ne samo da bi život bio jednostavniji uz isti punjač za sve uređaje, već bi se smanjila i količina elektronskog otpada. Odluka će sasvim sigurno najviše uticati na kompaniju Apple, čiji proizvodi imaju poseban Lightning ulaz. iPhone i AirPods koji se budu prodavali u Evropskoj uniji će od 2024. godine biti drugačiji, a zbog toga što će morati da pređu na standard.

Kupci će moći da biraju da li žele da kupe uređaj sa ili bez punjača u pakovanju, što će opet uticati na smanjenje količine otpada. Neće biti suvišnih kablova, ali ni trošenja novca na punjače koji nisu potrebni. Apple je tokom godina menjao načine na koje se pune iPhone uređaji, pa je od 30-pinskog konektora stigao do Lightning kabla, koji je postao uobičajen od iPhone 5 modela. Još se od 2018. godine priča o prelasku na novi protokol, ali se četiri godine kasnije to još uvek nije dogodilo. Možda je 2024. godina ona koja će to konačno promeniti.

Sve ovo ne znači da će Apple preći na USB-C protokol u svim delovima sveta, bar ne odmah. Dodatna oprema donosi ozbiljne prihode, pa univerzalni punjač nije nešto o čemu sanjaju oni koji vole dobru zaradu. Zakoni su tu da budu na strani korisnika, ali i cele planete koja se guši u odbačenim kablovima.

