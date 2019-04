Privatna Izraelska letelica se srušila na Mesec

U februaru se prvi put čulo za izraelski svemirski projekat SpaceIL, koji je podržao i američki milijarder Sheldon Adelson, koji se spremao da prvu privatnu kosmičku letelicu lansira put Meseca. Letelica je 11. aprila stigla na planiranu destinaciju, te pokušala da sleti na Mesec, da bi se ubrzo srušila i izgubila kontakt sa Zemljom.

Lansiranje se dogodilo 21. februara, a letelicu je ponela Falcon raketa kompanije Space X. Bila je teška 180 kilograma, a poslata je u Sjedinjene Američke Države početkom februara, te je lansirana sa poligona u Floridi. Verovalo se da se ne radi samo o bogataškom hiru, a zbog toga što je letelica bila opremljena senzorima za merenje magnetnog polja Meseca, a tu se našla i kopija Biblije koja izgleda nije uspela da pomogne.

Analize nakon katastrofe još uvek nisu završene, ali sve ukazuje na to da je došlo do kvara na glavnom motoru na oko 10 km iznad Meseca, te se letelica na površinu satelita srušila brzinom od 130 metara u sekundi. Eksperti kažu da je problem tokom sletanja razumljiv, budući da je spuštanje na Mesec, Mars ili bilo koji drugi objekat u solarnom sistemu ekstremno teško. Tako je 100 miliona dolara, koliko je uloženo u letelicu, ostalo na Mesecu, a misija se odvijala besprekorno sve do nekoliko minuta pred spuštanje. Da se misija uspešno završila Izrael bi bio četvrta nacija koja je stigla do meseca, a nakon Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, što se donekle i dogodilo – zavisi od ugla sa kojeg se posmatra.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet