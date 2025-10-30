Problemi sa Azure uslugom utiču na Microsoft 365, Xbox i Minecraft

Microsoftova cloud usluga Azure doživljava prekid rada koji je, kako se čini, pogodio Microsoft 365, Xbox i Minecraft. Sva tri servisa beleže nagle skokove prijava o problemima na sajtu DownDetector. Stranica za status Azure-a ukazivala je na probleme sa „pristupom Azure portalu“.

Korisnici mogu imati poteškoće u pristupu Azure portalu

U najnovijem ažuriranju statusa Azure-a, Microsoft navodi da su počeli da se javljaju problemi sa Azure Front Door-om što je dovelo do gubitka dostupnosti nekih servisa. Pored toga, korisnici mogu imati poteškoće u pristupu Azure portalu.“

Na Microsoft 365 status nalogu na X platformi, kompanija je objavila da „preusmerava pogođeni saobraćaj“ na „zdravu infrastrukturu“. Takođ, radi na rešavanju problema. Korisnici na Reddit-u takođe su prijavili poteškoće pri učitavanju Game Pass-a na Xbox konzolama. Zatim i pristupu nekim Microsoft 365 aplikacijama za preduzeća. Osim što utiče na Microsoftove servise koji zavise od Azure-a, problem se očitovao i na stranicama za podršku koje se koriste za komunikaciju problema trenutno Xbox Support sajt uopšte ne učitava stranice.

Do sada, ovi problemi sa Azure-om daleko zaostaju za prekidom Amazon Web Services-a koji se desio prošle nedelje, a koji je držao popularne aplikacije i servise van funkcije satima.

Izvor: Engadget