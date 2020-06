Problemi sa vidom nakon upotrebe VR uređaja

Kada se pomenu VR naočare, prvo na šta pomislimo jeste potencijalno oštećenje vida usled njihovog dugotrajnog korišćenja. Sada su korisnici o tome počeli javno da govore, kao i o problemima sa kojima se susreću.

Lekari govore o VR-u kao uzroku bolesti

Korisnici na Twitteru su počeli da vode debate o tome koliko VR uređaji oštećuju vid, a neki od njih su priznali da već imaju ozbiljnih zdravstvenih problema. Na sve ovo oglasilo se i Udruženje oftalmologa koje je saopštilo da ne još uvek ne postoje konkretni dokazi koji ukazuju da VR uređaji mogu da dovedu do trajnih oštećenja oka. Međutim, neki korisnici kažu da su im pored problema sa vidom njihovi lekari rekli kako je to verovatno izazvano prekomernom upotrebom VR naočara.

Kompanija Oculus koja posluje u okviru Facebooka, navodi u svom uputstvu o upotrebi da svega 1 od 4,000 korisnika može da oseti određene tegobe zbog upotrebe VR-a, i savetuju da takav prestane sa njegovom upotrebom. Ranije su lekari upozorovali da može doći do naprezanja očiju, jer mozak drugačije obrađuje vizualne nadražaje iz veštačkih izvora u odnosu na one prirodne.

Ono u čemu se svi slažu jeste da prekomerna upotreba VR uređaja zaista može dovesti do određenih poremećaja vida, međutim ako se to radi dugoročno, definitivno može dovesti do povećanja dioptrije i drugih nuspojava. Preporučena upotreba proizvođača u tom slučaju treba da se poštuje, kako bi korisnici mogli da očekuju da se njihov vid neće pogoršati.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet