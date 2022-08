Procenat tinejdžera koji kažu da su „skoro stalno“ na društvenim mrežama se udvostručio

Više tinejdžera nego ikad živi na društvenim mrežama.

Istraživanje pokazalo da 95% dece uzrasta od 13 do 17 godina ima pristup pametnom telefonu

To je pokazalo novo istraživanje istraživačkog centra Pew. Udeo mladih od 13 do 17 godina koji kažu da su „skoro stalno“ na mreži se skoro udvostručio, od 24% u 2014-15 na 46% danas. Istraživači Pew-a su u aprilu anketirali 1.316 tinejdžera. Više od polovine (54%) reklo je da bi im bilo teško da se odreknu društvenih mreža, posebno starijim ispitanicima, od 15 do 17 godina. Pristup aplikacijama i veb lokacijama postao je lakši sa rastućom sveprisutnošću pametnih telefona od 2014. Izveštaj Pew-a je otkrio da 95% anketiranih tinejdžera uzrasta od 13 do 17 godina ima pristup pametnom telefonu – što je povećanje od 22% u odnosu na izveštaj za 2014-15.

Procenat sa pristupom laptopu ili desktopu (90%) i najmanje jednoj konzoli za igre (80%) ostao je prilično statičan. YouTube je platforma koju najradije biraju mladi u Americi, prema istraživanju: sajt u vlasništvu Google-a posećuje 95% anketiranih tinejdžera, a 19% kaže da gleda video snimke na sajtu „skoro stalno“. Poređenja radi, Facebook, nekada sveprisutni deo kulture mladih, pao je u nemilost – procenat tinejdžera koji kažu da koriste Meta vodeću platformu je pao sa 71% u anketi 2014-15. na samo 32% danas. Istraživači Pew-a kažu da 67% ispitanih tinejdžera koristi TikTok, a 16% kaže da je to skoro stalno prisutno u njihovim životima. Instagram i Snapchat koristi blizu 60% tinejdžera, otkrili su istraživači, a Twitter je sakupio samo 23% demografske populacije mladih – što je pad sa 33% u 2014-15.

Pejzaž društvenih mreža se promenio od ranije ankete, jer dve od prvih platformi koje su uključene – Google Plus i Vine – sada ne postoje, dok TikTok nije postojao u prethodnoj anketi. Trenutni izveštaj je pronašao neke podele po rodnim linijama, pri čemu je veća verovatnoća da će tinejdžerke koristiti TikTok, Snapchat i Instagram, a dečaci će više favorizovati YouTube, Twitch i Reddit. U anketi 2014-15, dečaci su češće nego devojčice rekli da najčešće koriste Facebook (45% do 36%), dok su devojčice najviše favorizovale Instagram, 23% do 17%.

Izvor: Cnet

