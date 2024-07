Procurele informacije da će osnovna frekvencija GeForce RTX 5090 dostići 2,9 GHz

Sa nedavnim napretkom kompanije u oblasti veštačke inteligencije i osvajanjem prvog mesta kao jedna od najvrednijih kompanija na svetu, sve oči su uprte u Nvidia-u i njene buduće poteze sa GPU-ovima.

Informacije treba uzeti sa rezervom i čekati zvaničnu objavu Nvidia-e

Dok čekamo da stignu zvanične informacije, leaker-i informacija su bili zauzeti širenjem glasina o tome šta Nvidia sprema sledeće. Jedan od njih je nagovestio da će sledeća kartica Nvidia-e, GeForce RTX 5090, imati osnovne frekvencije koje se približavaju 2,9 GHz. Kako je primetio VideoCardz, informacije su došle od poznatog Nvidia leaker-a informacija, panzerlied, na Chiphell forumima. U jednoj diskusiji, panzerlied je odgovorio nekome ko je pričao o Nvidia-inim frekvencijama, tvrdeći da će osnovna frekvencija Nvidia GeForce RTX 5090 biti blizu 2,9 GHz. U poređenju, jedan od najboljih GPU-ova na tržištu, GeForce RTX 4090, radi na 2,55 GHz. To je veliki skok u snazi bez čak i overklokovanja. Neko je odgovorio da, ako je to tačno, potrošnja energije GeForce RTX 5090 biće ogromna. Međutim, čini se da čak ni panzerlied nije siguran kako će kompanija to rešiti.

Uprkos statusu panzerlied-a kao pouzdanog leaker-a, ovo su ipak samo procurele informacije. Kao što je uvek slučaj sa njima, treba ih uzeti sa rezervom i čekati zvaničnu objavu Nvidia-e o tome kako će GeForce RTX 5090 performirati.

Izvor: Xda-developers

