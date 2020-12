Procureli svi detalji o Samsung Galaxy S21 i S21 Plus

Još malo više od dve nedelje nas do izlaska novog modela kompanije Samsung, a procurele informacije i fotografije o Galaxy S21 izlaze gotovo svakodnevno. Šuška se da bi model Galaxy S21 Plus mogao da košta oko €1,049. U zavisnosti od tržišta, to bi moglo da bude i izvesno sniženje, jer aktuelni Galaxy S20 Plus model u Nemačkoj košta oko 20 evra više, tačnije €1.070.

Samsung Galaxy S21 i S21 Plus na dlanu

Cena i jeste ono što najviše interesuje potrošače, sada kada znamo skoro sve hardverske mogućnosti, a radi podsećanja očekuje se da će uređaj raditi na novom Snapdragon 888 čipu, koji je urađen u 5nm tehnologiji. To će ipak više usrećiti američke potrošače, kao i potrošače onih tržišta gde Samsung u Galaxy uređajima koristi Snapdragon , a to su Kanada i Južna Koreja. Ostatak sveta moraće da se zadovolji Exynos 2100 čipovima, za koji se navodi da nije tako inferioran prema svom Snapdragon konkurentu, u odnosu na aktuelni Exynos 990 čip, koji je nešto slabiji u odnosu na aktuelni Snapdragon 865.



Na poleđini je glavna kamera od 12MPx, uz 12Mpx ultraširoki 120-stepeni objektiv i telephoto sočivo sa senzorom od 64 MPx, koje ima mogućnost da napravi 3x optički zoom. Po dimenzijama i veličini baterije, dva modela Galaxy S21 se razlikuju. S21 dolazi sa 6.2 Full HD+ AMOLED ekranom, u kućištu koje teži 170 grama. Veći od dva će imati 6.7 inča AMOLED ekran, jednake rezolucije, i biće težak 204 grama. Oba uređaja poseduju 120Hz osveženje ekrana, međutim, samo će Galaxy S21 Ultra imati prilogođeno osveženje ekrana.

Što se tiče baterije, S21 će možda pomalo neočekivano imati bateriju od 4.000 mAh, iste veličine kao i kod modela S20. Model S21 Plus, dobija veću bateriju od 4.800 mAh, prema nekim izveštajima. Pretpostavka je da Ultra dobija bateriju od 5.000 mAh.

Ako je verovati podacima iznad, onda bi trebalo verovati i u informacije o datumu izlaska ureađaja, a kao dan lansiranja navodi se 14. januar 2021. godine. Saopšteno je i da se telefoni u radnjama mogu naći krajem istog meseca.

Izvor: Tom’s Guide

