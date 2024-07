Procurelo finale druge sezone serije House of the Dragon

Nekoliko videa iz poslednje epizode druge sezone serije House of the Dragon pojavilo se na platformama X i TikTok. Nije jasno šta je odgovorne motivisalo da to urade.

Oko 30 minuta materijala procurelo je na društvene mreže, pa su ljubitelji serije u opasnosti da saznaju stvari pre nego što se epizoda zvanično emituje. Druga sezona prati priču o sukobu unutar porodice Targaryen, a prave zvezde su zmajevi koji kako sezona odmiče izgledaju sve bolje. Game of Thrones franšiza je i ranije imala slične probleme, pa su detalji iz serije cureli mnogo pre nego što je bilo planirano da ih publika vidi.

Ovakvi slučajevi nisu dakle ništa novo, pa izbegavajte društvene mreže ako želite da se sačuvate od preuranjenih informacija. Premijera poslednje epizode planirana je za 4. avgust.

