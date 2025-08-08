Procurile prve informacije o PlayStation 6 i pratećoj prenosivoj konzoli, mogući izlazak 2027/28

Skoro pet godina nakon lansiranja PlayStationa 5, pojavile su se prve ozbiljne glasine o Sonyjevoj sledećoj generaciji konzole, PlayStationu 6. YouTube kanal Moore’s Law is Dead, poznat po industrijskim curenjima, podelio je detalje o mogućim specifikacijama, ceni, kompatibilnosti i čak o novoj prenosivoj konzoli koja će pratiti PS6. Informacije su navodno zasnovane na internoj AMD prezentaciji iz 2023. godine, uz upozorenje da su se neki podaci u međuvremenu možda promenili.

PS6 ima tri puta moćniji rendering i povratak cene od $499

Iako Sony još ništa nije zvanično potvrdio, curenja sugerišu da će PlayStation 6 doneti:

Tri puta veću rasterizaciju (3D rendering) u odnosu na bazni PS5

Oko duplo veće performanse od nadolazećeg PS5 Pro

Potpunu kompatibilnost unazad sa PS4 i PS5 igrama

Početnu cenu od $499, što bi moglo biti pokušaj da se ponovi uspeh PS4, koji je zahvaljujući nižoj ceni nadmašio konkurenciju

Takođe se navodi da će PS6 biti energetski efikasniji i da će Sony pokušati da zadrži troškove unutar okvira prethodnih generacija.

Nova prenosiva konzola uz PS6 – ozbiljna konkurencija u handheld segmentu

Uz PS6, Sony navodno razvija i novu prenosivu konzolu koja će biti komplementarna glavnoj konzoli. Prema curenjima, uređaj bi mogao imati:

microSD slot

M.2 SSD slot

Ekran osetljiv na dodir

Haptic vibraciju

Dva mikrofona

USB-C port sa mogućnošću video izlaza

Predviđenu cenu između $400 i $500

Specifikacije bi navodno mogle nadmašiti konkurente poput ROG Ally X, što bi ovu konzolu učinilo ozbiljnim takmičarem u sve popularnijem handheld segmentu.

Kada možemo očekivati izlazak PS6 i handheld konzole?

Prema informacijama iz videa, Sony planira da započne proizvodnju PS6 i prateće konzole sredinom 2027. godine, dok bi izlazak mogao da usledi između jeseni 2027. i početka 2028.

Iako su ove informacije još uvek nezvanične i podložne promenama, jasno je da Sony planira značajan skok u performansama i funkcionalnosti naredne generacije. Fanovima ostaje da sačekaju zvanične vesti, ali uzbuđenje je već počelo da raste.

Izvor: Engadget