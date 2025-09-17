Prodaja iPhone Air-a u Kini može kasniti zbog eSIM problema

Državni operateri čekaju regulatorno odobrenje.

iPhone Air bude prvi model bez fizičkog SIM slota

Prema izveštaju South China Morning Posta, prodaja iPhone Air modela u Kini mogla bi da kasni zbog pravila vezanih za eSIM. Na kineskom sajtu Apple-a sada stoji da će „informacije o puštanju biti objavljene kasnije“. Ranije pisalo da prednarudžbine počinju 19. septembra.

Zbog tanke konstrukcije (5,6 mm), Apple je odlučio da iPhone Air bude prvi model bez fizičkog SIM slota. Međutim, u Kini su iPhone uređaji do sada imali slot za SIM, kako bi se korisnici lako registrovali kod mobilnih operatera. Za eSIM je potrebna fizička poseta prodavnici radi aktivacije.

Apple navodi da „svi ostali iPhone modeli, uključujući one kupljene van kopna Kine, ne mogu instalirati eSIM profile kineskih operatera“. Podrška za eSIM trenutno „čeka regulatorno odobrenje“.

Izvor: Engadget